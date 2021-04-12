Некоторые работают только на погашение долгов и зарплату. Сколько предприятия платят по кредитам?

Источник материала: Tut.by

Зависимость от регулярного получения кредитов и займов на свою деятельность недешево обходится белорусским предприятиям. В отдельных случаях предприятия работают на погашение кредитов и зарплату работникам. В условиях дефицита бюджета поддержка дешевыми кредитами будет ограничена узким кругом предприятий, остальным придется искать самостоятельно выход из ситуации, считают эксперты «Кошта урада».



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Краткие итоги

На погашение кредитов и займов крупные и средние предприятия направили 73,6 млрд рублей, или 28,7% от выручки.

Более 100% от выручки направили на погашение кредитов и займов предприятия Жодино.

Больше всего за пользование кредитами и займами заплатили производители продуктов питания — 427 млн рублей.

Предприятия Минска заплатили в качестве процентных платежей более 900 млн рублей.

Без кредита нет работы…

В 2020 крупные и средние предприятия, а также малые предприятия с ведомственной подчиненностью направили на погашение кредитов банков и займов 73,6 млрд рублей, в том числе на погашение основного долга — 70,5 млрд. Соответственно, на процентные платежи по кредитам и займам было направлено 3,1 млрд.

Зависимость предприятий от своевременного получения кредитов и займов можно увидеть по доле средств от выручки, направленных на погашение задолженности. В среднем по Беларуси в 2020 около 29% выручки направлялось на погашение кредитов и займов. При этом стоит учитывать, что некоторые предприятия могут брать краткосрочные кредиты на текущую деятельность, погашать задолженность и привлекать новые кредиты, что приводит, в отдельных случаях, к превышению суммы, направленной на погашение кредитов, над суммой выручки.

В случае, если предприятия направляют на погашение кредитов и займов не более 10% от выручки, зависимость от кредитов можно назвать низкой. К отраслям с низкой зависимостью от кредитов можно отнести сектор информации и связи, лесозаготовки, образование и здравоохранение, трубопроводный транспорт.

Наиболее зависимой от кредитов, в силу специфики своей работы, является сфера финансовых и страховых услуг. 190% от выручки было направлено на погашение задолженности, что логично, поскольку финансовые услуги предоставляются за счет привлеченных кредитов.

Среди отраслей промышленности к высокозависимым от кредитов отраслям относятся нефтепереработка, производство машин и оборудования и металлургия.

Белстат не публикует данные по нефтеперерабатывающей промышленности, однако объем потребности в кредитах прослеживается по Новополоцку и Мозырскому району. Предприятия Новополоцка направили на погашение кредитов 6,4 млрд рублей, Мозырского района — 4,1 млрд рублей. Основной объем средств привлекли предприятия нефтепереработки. НПЗ необходимы значительные средства для закупки партий нефти, потребность в средствах измеряется в сотнях миллионов долларов, собственных средств в таком объеме у предприятий нет. По этой причине нефтепереработка регулярно использует возобновляемые кредитные линии.

Обращает на себя внимание ситуация в Жодино. В 2020 предприятия города направили на погашение задолженности по кредитам более 1,4 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2019. Этот объем средств превысил всю выручку предприятий, что может быть связано либо с крупным инвестиционным проектом, либо с высокой потребностью в кредитах для поддержания производства в условиях крайне негативной ситуации на внешних рынках. Ключевое предприятие Жодино — БелАЗ, экспорт продукции которого сократился в 2020 почти на 45% по сравнению с 2019.

На ком зарабатывают банки?

Для банков и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы, интересен не сам процесс выдачи кредита, а то, сколько они смогут на этом заработать.

Больше остальных отраслей в качестве процентных платежей заплатили предприятия по производству продуктов питания. Эта отрасль — самый крупный заемщик по кредитам. В качестве процентов было уплачено 427 млн рублей. Стоит отметить, что отрасль хорошо закончила 2020-й, прирост чистой прибыли составил 70% даже с учетом больших платежей по кредитам.

На втором месте по размеру процентных платежей — розничная торговля. В 2020 за использование кредитов розничные сети заплатили процентов на сумму 241 млн рублей. Основной объем кредитов и платежей по ним осуществляли предприятия столицы. Многочисленные акции рассрочек платежей за товары, как правило, осуществляются за счет кредитных ресурсов банков, и хотя потребителю внушается мысль о «бесплатности» подобной услуги, на самом деле стоимость обслуживания подобных кредитов тем или иным способом включена в цену — либо напрямую, либо через издержки предприятия.

На третьем месте по размеру процентных платежей — металлургия. Крупнейшее предприятие отрасли закончило 2020-й с чистой прибылью в 36 тыс. рублей, при этом вся отрасль одних процентов по кредитам уплатила на сумму 228 млн рублей. Фактически металлургический гигант промышленности работает на зарплату работников и на проценты для банков за ранее полученные кредиты. А без кредитов предприятия бы не смогло продолжать работу. И такая ситуация не единична.

Самые привлекательные регионы для кредитования

Центр интересов для банков и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы, — Минск. Предприятия столицы в качестве процентных платежей заплатили более 900 млн рублей. В Минске наиболее крупные процентные платежи у предприятий розничной и оптовой торговли, сферы транспорта, финансовой и страховой деятельности.

На втором месте среди районов и городов — Жлобинский район. Процентных платежей предприятия района оплатили на сумму 189 млн рублей. Несложно догадаться, что основной объем пришелся на БМЗ.

На третьем месте — Минский район. Сумма процентных платежей составила 144 млн рублей, для региона характерна активная деятельность в области оптовой и розничной торговли, имеются промышленные предприятия, что обусловлено близостью к столице.

А меньше всех среди регионов Беларуси заплатили предприятия Краснопольского района — всего 103 тыс. рублей. Вряд ли стоит ожидать активного проникновения банков в этот регион — на выдаче кредитов тут много не заработаешь.

Что дальше?

Кризисные ситуации провоцируют неплатежи по кредитам, особенно по валютным, в случае значительных изменений курса национальной валюты. Спасать крупные государственные предприятия будут любой ценой, что уже показали события января — февраля 2021. Но у бюджета на всех денег не хватит. Да и с деньгами стало намного сложнее в условиях дефицита бюджета. Поэтому выдавать кредиты банки все равно будут, однако длинных и дешевых ресурсов, кроме как у Нацбанка, ни у кого больше нет. А разгонять кредитование уже Нацбанк не особо желает, понимая, чем подобные движения заканчивались в прошлые годы. Поэтому банки будут сражаться за немногих надежных клиентов, а в отношении всех остальных будут придерживаться консервативной стратегии, если только не последует очередной окрик про «жирных котов»…