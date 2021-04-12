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"Сталинки" против новостроек: что лучше выбрать для жилья
12.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последнее время под моими постами в соцсетях часто разгораются споры в комментариях о том, что лучше: "
- Вот единственное, о чем я жалею, купив квартиру в "сталинке", - тут нет комьюнити. С другой стороны, у меня не было столько денег, скажем, на "Пирс" или Новую Боровую. 850 долларов за метр и 1200 - большая разница. Мне с соседями не повезло, как и со школой и детскими площадками, а в Новой Боровой с этим все хорошо. "Сталинка", в любом случае, лучше. И по качеству строительства, и по локации. А все эти разговоры про комьюнити в "панельных гулагах" - от лукавого. И от маркетологов.
Да, бывает кладка неровная. Но идеальной кладки из кирпича в любом случае не добьешься. А вот несущая способность кирпичных стен по нормативу рассчитана на 150 лет. Реально может простоять и больше. Монолитные или пустотные железобетонные перекрытия - практически вечные. И прочие чисто технические нюансы. Да, штукатурить придется заново, перегородки новые ставить, проводку и сантехнику менять. Но в новостройке тоже без этого не обойтись. Плюс этажность "сталинок", локация, плюс... Так что не надо...
- Не согласен. Много знакомых живут в Новой Боровой, там прекрасная инфраструктура и соседи. И не рассказывайте про качество постройки "сталинок" человеку, которому пришлось снести и перестроить все не несущие стены. Качество отвратительное было, чего только в стены не запихивали.
- Ну едва ли вы стены сносили. Перегородки - да. В "сталинках" много перегородок дощатых, со штукатуркой по дранке. За 70 и более лет таковые приходят в негодность полностью. Но, пардон, десятиэтажный гулаг из панелей или непонятный "каркасник", в котором железобетонные конструкции отлили из бетона, сделанного прямо на стройке, - это край. Да еще и без отделки. И локация так себе частенько.
- Поверьте, стены везде, где я обращал внимание (не только у нас), в "сталинках" никакие. Кладка неровная, все сыпется. Может, в Москве партийным работникам строили хорошо, но я тоже не уверен.
- А мне нравится моя квартира в "сталинке". Чудесные соседи - дружные, приветливые. Всего 9 квартир а подъезде. Ремонт, конечно, дорого делать. Но локация замечательная и машина не нужна. А вот до новостройки доехать часто без машины никак.
- Моя одноклассница купила "сталинку", потому что именно ее и хотела. Но за стеной у нее живут люди в антисанитарных условиях. Когда они выходят из квартиры, на лестнице еще полчаса воняет. Можно любить район или квартиру, но мне кажется, что приятнее было бы жить рядом с современными и адекватными людьми.
- А вот это уже как повезет. Стоит заранее узнавать про соседей, чтобы не попасть в такую ситуацию. Вы меня так и не убедили отказаться от "сталинки".
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В последнее время под моими постами в соцсетях часто разгораются споры в комментариях о том, что лучше: "сталинка" или новостройка. В этих спорах можно найти много...
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