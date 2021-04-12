"Сталинки" против новостроек: что лучше выбрать для жилья

- Не согласен. Много знакомых живут в Новой Боровой, там прекрасная инфраструктура и соседи. И не рассказывайте про качество постройки "сталинок" человеку, которому пришлось снести и перестроить все не несущие стены. Качество отвратительное было, чего только в стены не запихивали.

- Ну едва ли вы стены сносили. Перегородки - да. В "сталинках" много перегородок дощатых, со штукатуркой по дранке. За 70 и более лет таковые приходят в негодность полностью. Но, пардон, десятиэтажный гулаг из панелей или непонятный "каркасник", в котором железобетонные конструкции отлили из бетона, сделанного прямо на стройке, - это край. Да еще и без отделки. И локация так себе частенько.