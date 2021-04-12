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Торги в понедельник начались с падения евро и подорожания доллара США
12.04.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр - Sputnik. Белорусский рубль укрепился к европейской и российской валютам, доллар США подорожал на старте торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:24, евро подешевел на 0,15%, доллар США прибавил в цене 0,03%, российский рубль упал на 0,73%.
В начале торгов 12 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте хранить сбережения?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова
"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", — отметила Мильчакова.
Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Доллар США прибавил в стоимости в начале торгов в понедельник, а европейская и российская валюты сдали свои позиции, уменьшившись в цене.
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