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Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность

12.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Проверка по выходу Беларуси из энергокольца, объединяющего Россию, Эстонию, Латвию и Литву завершена. Испытания прошли успешно, сообщает "Белэнерго".

Тест белорусской энергосистемы проводился в два этапа. 8 и 11 апреля 2021 года линии электропередачи на белорусском направлении были отключены. Такие меры были предприняты для изучения способности белорусской энергосистемы работать без зависимости от ресурсов БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Как отметили в "Белэнерго", испытания подтвердили готовность белорусских энергетических объектов работать без связей с литовской стороной. А технические условия энергосистемы Беларуси позволят провести ремонтную кампанию. Программа технических работ будет реализована до 2023 года.

Белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них системообразующие. Эти сети позволяют обмениваться энергоресурсами, а также организовывать транзит электричества. Остальные линии передачи служат для обеспечения приграничных районов как в Беларуси, так и в Литве.

Эстония, Латвия и Литва планируют покинуть БРЭЛЛ к 2025 году. Замещать дефицит энергии страны собираются в ЕС. Сейчас ведется синхронизация систем. 

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь отключала трансграничные линии электропередач с Литвой в два этапа: в четверг и в воскресенье.
 
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