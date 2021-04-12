Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Проверка по выходу Беларуси из энергокольца, объединяющего Россию, Эстонию, Латвию и Литву завершена. Испытания прошли успешно, сообщает "Белэнерго".

Тест белорусской энергосистемы проводился в два этапа. 8 и 11 апреля 2021 года линии электропередачи на белорусском направлении были отключены. Такие меры были предприняты для изучения способности белорусской энергосистемы работать без зависимости от ресурсов БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Как отметили в "Белэнерго", испытания подтвердили готовность белорусских энергетических объектов работать без связей с литовской стороной. А технические условия энергосистемы Беларуси позволят провести ремонтную кампанию. Программа технических работ будет реализована до 2023 года.

Белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них системообразующие. Эти сети позволяют обмениваться энергоресурсами, а также организовывать транзит электричества. Остальные линии передачи служат для обеспечения приграничных районов как в Беларуси, так и в Литве.

Эстония, Латвия и Литва планируют покинуть БРЭЛЛ к 2025 году. Замещать дефицит энергии страны собираются в ЕС. Сейчас ведется синхронизация систем.

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