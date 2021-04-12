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Добыча газа в Европе рухнула почти на четверть за год

12.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Добыча газа в Европе рухнула почти на четверть за год - с 70 миллиардов кубометров до 54. Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. Для Нидерландов падение за последние три месяца составило 17 % (до 6 миллиардов). Второй по добыче осталась Румыния с 2,5 миллиарда, за ней следуют Польша (1,5 миллиарда) и Германия с миллиардом на добыче газа за квартал.

 
 
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Добыча газа в Европе рухнула почти на четверть за год - с 70 миллиардов кубометров до 54. Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым...
 
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