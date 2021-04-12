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Селу выделят более 449,7 млн рублей на субсидии
12.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Селу выделят почти полмиллиарда рублей на субсидии. Регионы смогут потратить деньги на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и покупку сельскохозяйственной техники. Также сумму до 200 млн передадут Банку развития для финансирования закупок сельхозмашин.
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Селу выделят почти полмиллиарда рублей на субсидии. Регионы смогут потратить деньги на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и покупку...
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