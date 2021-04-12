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Курсы валют
12.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 64 копейки. Евро 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 64 копейки. Евро 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 43 копейки стоят 100...
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