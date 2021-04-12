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Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 16 % - до $6,45 млрд
12.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на 16 % - почти до 6,5 миллиарда долларов. Данные за январь-февраль опубликованы на сайте Национального банка. Больше всего экспортируем удобрения. Они составляют около 10 % от всего стоимостного объема экспорта страны. На второй позиции нефтепродукты, далее в топе молочная и мясная продукция. В топ-3 по экспорту услуг транспортные, компьютерные и строительные услуги.
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Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на 16 % - почти до 6,5 миллиарда долларов. Данные за январь-февраль опубликованы на сайте Национального банка. Больше всего...
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