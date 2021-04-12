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Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске

12.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «СтройФормула» заканчивает строительство ЖК «Брестский», который расположен в районе частного сектора в Курасовщине. Этот комплекс состоит из трех десятиэтажных домов, два из которых были сданы еще в 2019 году. На днях в газете «Минский курьер» были опубликованы изменения в проектную декларацию по последнему, третьему, дому в 3-м переулке Зубачева. Сопровождение реализации данного проекта в качестве инженерной организации осуществляет ОДО «Айрон».

Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске

Согласно декларации, гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры:

- 1-комнатные 37,96 «квадратов», стоимость квадратного метра − 1250 долларов при 100 % оплате; 1280 долларов – в рассрочку.

-  2-комнатные от 48 до 50 «квадратов», стоимость квадратного метра − 1200 долларов при 100 % оплате; 1230 долларов – в рассрочку.

- 3-комнатные от 60 до 68 «квадратов», стоимость квадратного метра − 1150 долларов при 100 % оплате; 1180 долларов – в рассрочку.

Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске

Отметим, что по сравнению с предыдущей декларацией, выпущенной в сентябре 2020 года, цены на «однушки», «двушки» и «трешки» в ЖК «Брестский» выросли. На старте стройки последнего дома «квадрат» тут стоил на 150 долларов меньше. Тогда приобрести однокомнатную квартиру можно было за $41800, а теперь – за $47500. Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов.

Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске

Сейчас готовность дома составляет уже 80%. Сдать его в эксплуатацию застройщик намерен в сентябре этого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик «СтройФормула» заканчивает строительство ЖК «Брестский», который расположен в районе частного сектора в Курасовщине. Этот комплекс состоит из трех...
 
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