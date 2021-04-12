Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске

Отметим, что по сравнению с предыдущей декларацией, выпущенной в сентябре 2020 года, цены на «однушки», «двушки» и «трешки» в ЖК «Брестский» выросли. На старте стройки последнего дома «квадрат» тут стоил на 150 долларов меньше. Тогда приобрести однокомнатную квартиру можно было за $41800, а теперь – за $47500. Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов.