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Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
12.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «СтройФормула» заканчивает строительство
Согласно декларации, гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры:
- 1-комнатные 37,96 «квадратов», стоимость квадратного метра − 1250 долларов при 100 % оплате; 1280 долларов – в рассрочку.
- 2-комнатные от 48 до 50 «квадратов», стоимость квадратного метра − 1200 долларов при 100 % оплате; 1230 долларов – в рассрочку.
- 3-комнатные от 60 до 68 «квадратов», стоимость квадратного метра − 1150 долларов при 100 % оплате; 1180 долларов – в рассрочку.
Отметим, что по сравнению с предыдущей декларацией, выпущенной в сентябре 2020 года, цены на «однушки», «двушки» и «трешки» в ЖК «Брестский» выросли. На старте стройки последнего дома «квадрат» тут стоил на 150 долларов меньше. Тогда приобрести однокомнатную квартиру можно было за $41800, а теперь – за $47500. Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов.
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Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске
Застройщик «СтройФормула» заканчивает строительство ЖК «Брестский», который расположен в районе частного сектора в Курасовщине. Этот комплекс состоит из трех...
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