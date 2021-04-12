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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года
12.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и равна на данный момент 1310 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 85 $/м2 в пользу «первички».
Динамика объёма предложения сменила направление. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 5%. В наибольшей степени сократилось число 3- и 1-комнатных квартир – на 7% и 6% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 789 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 754 $/м2 (-0.2%), Жодино — 726 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 606 $/м2 (-0.1%).
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За неделю, с 5 по 12 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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