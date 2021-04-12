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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

12.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.8% и составил 1225 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и равна на данный момент 1310 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 85 $/м2 в пользу «первички».

Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках с начала 2021 года снизилась на 2% и  составляет на данный момент 1336 $2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы с конца прошлого года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

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Динамика объёма предложения сменила направление. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 5%. В наибольшей степени сократилось число 3- и 1-комнатных квартир – на 7% и 6% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

Среди типов квартир преобладало снижение цен.  Наиболее ощутимо за неделю квадратный метр стал дешевле у “двушек” (-1.5%) и 1-комнатных квартир (-0.8%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

В районах города динамика цен была разнонаправленной. Сильнее остальных снизились в цене квартиры в Партизанском (-1% за неделю), прибавили – в Первомайском (+0.6%) и Советском (+0.4%)


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 апреля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (-0.1%), Витебск — 601 $/м2 (-0.2%), Гомель — 627 $/м2 (+1%), Гродно — 714 $/м2 (+0.4%), Могилев — 644 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 789 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 754 $/м2 (-0.2%), Жодино — 726 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 606 $/м2 (-0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 5 по 12 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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