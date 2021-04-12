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Прокопович ушел, Бобер пришел. БПС-Сбербанк обновил набсовет

12.04.2021 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

78-летний Петр Прокопович перестал быть председателем наблюдательного совета БПС-Сбербанка. Это следует из информации на сайте банка. Бывшего высокопоставленного белорусского чиновника сменил российский топ-менеджер.


Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Собрание акционеров БПС-Сбербанка состоялось в конце марта. Тогда же был обновлен состав наблюдательного совета.

Новым главой набсовета избран Тимур Козинцев — старший вице-президент российского Сбербанка, контролирующего акционера БПС-Сбербанка с долей 98,43%.

В набсовет также вошли другие управленцы материнского банка, бывшие топ-менеджеры БПС-Сбербанка, Нацбанка и российских банков.

Представителем белорусского государства в набсовете стал зампред Госкомитета по имуществу Николай Бобер.

Петр Прокопович с 1996 года был заместителем главы Администрации президента и первым заместителем премьер-министра. С 1998-го по 2011 год руководил Национальным банком. В 2006-м был удостоен звания Герой Беларуси (за работу в банковской системе Беларуси). При этом на время его руководства регулятором пришлась деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации.

В апреле 2011-го стало известно, что Прокоповичу была сделана сложная операция на сердце. В июне 2011 года он был отправлен в отставку с поста руководителя Нацбанка «по состоянию здоровья». 18 июля 2011 года официально отправлен на пенсию. Однако через год снова оказался востребован — 17 августа 2012 года назначен помощником президента Беларуси и выполнял эти функции до 18 января 2013 года, после чего занял пост вице-премьера. Освобожден от этой должности 27 декабря 2014 года. А 3 апреля 2015 года избран председателем наблюдательного совета БПС-Сбербанка. Кроме того, возглавлял Совет по развитию предпринимательства и был членом постоянно действующей рабочей группы при Администрации президента.

 
 
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Бывшего высокопоставленного белорусского чиновника сменил российский топ-менеджер.
 
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