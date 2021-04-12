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Прокопович ушел, Бобер пришел. БПС-Сбербанк обновил набсовет
12.04.2021 14:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
78-летний Петр Прокопович перестал быть председателем наблюдательного совета БПС-Сбербанка. Это следует из информации на
Собрание акционеров БПС-Сбербанка состоялось в конце марта. Тогда же был обновлен состав наблюдательного совета.
Новым главой набсовета избран Тимур Козинцев — старший вице-президент российского Сбербанка, контролирующего акционера БПС-Сбербанка с долей 98,43%.
В набсовет также вошли другие управленцы материнского банка, бывшие топ-менеджеры БПС-Сбербанка, Нацбанка и российских банков.
Представителем белорусского государства в набсовете стал зампред Госкомитета по имуществу Николай Бобер.
Петр Прокопович с 1996 года был заместителем главы Администрации президента и первым заместителем премьер-министра. С 1998-го по 2011 год руководил Национальным банком. В 2006-м был удостоен звания Герой Беларуси (за работу в банковской системе Беларуси). При этом на время его руководства регулятором пришлась деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации.
В апреле 2011-го стало известно, что Прокоповичу была сделана сложная операция на сердце. В июне 2011 года он
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