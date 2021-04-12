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Временное отключение от ЭК БРЭЛЛ прошло успешно

12.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой прошли успешно. Как рассказали нам в Белэнерго, 24-часовые работы проводили в два этапа - 8 и 11 апреля. Сегодня в полночь энергосистема возвращена в привычный режим. Цель - проверить надежность наших узлов и бесперебойную подачу энергии с разорванным кольцом БРЭЛЛ. Необходимость проверки связана с планами стран Балтии в 2025 году синхронизироваться с европейской системой и выйти из энергокольца, который объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Во время испытаний проанализированы все режимы работы на белорусских объектах, чтобы нивелировать все последствия полного отключения от линий балтийских стран.

Сейчас белорусская энергосистема работает совместно с системами Латвии, Литвы, Эстонии и России. Нас связывают линии высокого напряжения. Это часть единой синхронной зоны, в которой работают все постсоветские страны. С литовской энергосистемой нас связывают 13 линий электропередачи, 4 из них можно задействовать для транзита и экспорта, остальные - для энергоснабжения приграничных территорий сопредельных стран.

 
 
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Испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой прошли успешно. Как рассказали нам в Белэнерго, 24-часовые работы проводили в два...
 
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