Временное отключение от ЭК БРЭЛЛ прошло успешно

Источник материала: БT

Испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой прошли успешно. Как рассказали нам в Белэнерго, 24-часовые работы проводили в два этапа - 8 и 11 апреля. Сегодня в полночь энергосистема возвращена в привычный режим. Цель - проверить надежность наших узлов и бесперебойную подачу энергии с разорванным кольцом БРЭЛЛ. Необходимость проверки связана с планами стран Балтии в 2025 году синхронизироваться с европейской системой и выйти из энергокольца, который объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Во время испытаний проанализированы все режимы работы на белорусских объектах, чтобы нивелировать все последствия полного отключения от линий балтийских стран.



Сейчас белорусская энергосистема работает совместно с системами Латвии, Литвы, Эстонии и России. Нас связывают линии высокого напряжения. Это часть единой синхронной зоны, в которой работают все постсоветские страны. С литовской энергосистемой нас связывают 13 линий электропередачи, 4 из них можно задействовать для транзита и экспорта, остальные - для энергоснабжения приграничных территорий сопредельных стран.