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Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий
12.04.2021 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов
В 2019 году «Алвеста-М» сообщила о выпуске 5-летних облигаций на 500 тысяч долларов. Впрочем, продать инвесторам весь объем бумаг не удалось.
Эмиссия облигаций была проведена при участии компании «Ласерта», которой Минфин недавно
В апреле 2020 года компания «Алвеста-М» провела реорганизацию путем выделения из нее ООО «Алвеста-Т», которое вскоре также было реорганизовано путем выделения из него ООО «Алвеста Трейд», без соблюдения процедур замены эмитента облигаций на его правопреемника, установленных законодательством о ценных бумагах, говорится в сообщении Минфина. В конце 2020 года ООО «Алвеста Трейд» было преобразовано в ЗАО «Алвеста Трейд».
Единственным участником «Алвеста-М» является Леонид Бакунович.
«Алвеста-М» не выкупила ценные бумаги в дату, установленную решением о выпуске облигаций, в рамках досрочного приобретения. Поэтому обращение облигаций приостановлено, в отношении «Алвеста-М» инициировано проведение административного процесса за нарушение законодательства о ценных бумагах, сообщил Минфин.
В марте 2021 года Бакунович принял решение о ликвидации компании.
Срок принятия претензий кредиторов — 2 месяца.
Владельцы облигаций «Алвеста-М» вправе представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности перед ними и сообщить в Мингорисполком о долгах компании, чтобы ее нельзя было исключить из Единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Владельцы облигаций вправе обращаться за выплатами по облигациям первого выпуска «Алвеста-М» как к эмитенту облигаций, так и к ЗАО «Алвеста Трейд».
В случае признания «Алвеста-М» экономически несостоятельным (банкротом) его учредители или руководитель несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юрлица только в случае, если банкротство вызвано умышленными действиями топ-менеджеров.
Компания «Алвеста-М» была основана в 1993 году как дистрибьютор продуктов питания. Постепенно компания развивалась и через 10 лет открыла собственное производство мучных сладостей, началась фасовка семечек, орехов и специй. Согласно проспекту эмиссии, в 2019 году половина выручки приходилось на производство сушек, баранок и печенья. Треть выручки приносила оптовая торговля другими продуктами питания.
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Министерство финансов объявило о неисполнении обязательств по облигациям, выпущенными компаний «Алвеста-М». Эмитент принял решение о ликвидации. Что делать...
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