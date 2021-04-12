|
Лукашенко летит в Баку. А как у нас отношения?
12.04.2021 17:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 13 апреля направляется с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщила пресс-служба президента.
В программе, в частности, две встречи Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одна из них состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку. «В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества», анонсирует пресс-служба.
Лукашенко и Алиев регулярно обмениваются визитами. Ильхам Алиев был в Минске с официальным визитом в ноябре 2018 года. В прошлом году уже 10 августа Алиев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах, которую ЕС, США, Великобритания, Украина не признали.
Интересно, что в прошлом году, уже после избирательной кампании и массовых протестов, Лукашенко
Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Здесь в фокусе будет торгово-экономическое взаимодействие и «наполнение сотрудничества новым содержанием». Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. На повестке также сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.
Беларусь традиционно держит нейтралитет в вопросах Карабахского конфликта, поэтому громких заявлений на эту тему эксперты не ожидают. Не заявлена и тема привлечения кредитных ресурсов Беларусью, которая может оказаться в сложном положении при рефинансировании своих долгов. В 2010 году, в момент острого кризиса в отношениях Минска и Газпрома, Азербайджан
В прошлом году товарооборот Беларуси и Азербайджана вырос, но сальдо для Беларуси ушло в серьезный минус. Экспорт нашей страны в Азербайджан сократился на 34,4% к уровню 2019 года — до 190,1 млн долларов, его основу составляет продукция машиностроения, нефтепереработки, деревообработки, продовольствие, лекарства,
В нынешнем году поставки планируется продолжить, хотя Россия и обеспечивает потребности двух белорусских НПЗ в сырье. Напомним, в первом квартале 2020 года Беларусь возобновила поставки морской нефти, в том числе из Азербайджана, из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. Самым крупным поставщиком оказался Socar Trading.
Как ранее сообщалось, и в 2021 году азербайджанский Socar Trading
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе, в частности, две встречи Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)