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Лукашенко летит в Баку. А как у нас отношения?

12.04.2021 17:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 13 апреля направляется с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщила пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В программе, в частности, две встречи Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одна из них состоится сразу по прибытии Лукашенко в Баку. «В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества», анонсирует пресс-служба.

Лукашенко и Алиев регулярно обмениваются визитами. Ильхам Алиев был в Минске с официальным визитом в ноябре 2018 года. В прошлом году уже 10 августа Алиев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах, которую ЕС, США, Великобритания, Украина не признали.

Интересно, что в прошлом году, уже после избирательной кампании и массовых протестов, Лукашенко сменил посла в Азербайджане, отправив туда бывшего госсекретаря Совбеза и министра обороны Андрея Равкова.

Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Здесь в фокусе будет торгово-экономическое взаимодействие и «наполнение сотрудничества новым содержанием». Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. На повестке также сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

Беларусь традиционно держит нейтралитет в вопросах Карабахского конфликта, поэтому громких заявлений на эту тему эксперты не ожидают. Не заявлена и тема привлечения кредитных ресурсов Беларусью, которая может оказаться в сложном положении при рефинансировании своих долгов. В 2010 году, в момент острого кризиса в отношениях Минска и Газпрома, Азербайджан выделил Беларуси короткий кредит: 200 млн долларов на 12 календарных дней. Сейчас Минск нуждается в более серьезных суммах, причем на длительный срок.

В прошлом году товарооборот Беларуси и Азербайджана вырос, но сальдо для Беларуси ушло в серьезный минус. Экспорт нашей страны в Азербайджан сократился на 34,4% к уровню 2019 года — до 190,1 млн долларов, его основу составляет продукция машиностроения, нефтепереработки, деревообработки, продовольствие, лекарства, сообщается на сайте посольства. Импорт вырос в 14 раз до 257 млн долларов за счет поставок нефти (244,1 млн долларов).

В нынешнем году поставки планируется продолжить, хотя Россия и обеспечивает потребности двух белорусских НПЗ в сырье. Напомним, в первом квартале 2020 года Беларусь возобновила поставки морской нефти, в том числе из Азербайджана, из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в связи с разногласиями по цене. «Белнефтехим» осуществлял альтернативный импорт из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США через порты Литвы и Украины. Самым крупным поставщиком оказался Socar Trading.

Как ранее сообщалось, и в 2021 году азербайджанский Socar Trading заключило с белорусской стороной контракт на поставку примерно 1 млн тонн нефти. В январе и феврале Socar Trading поставил в Беларусь две партии азербайджанской нефти объемом по 90 тыс. тонн каждая. Эксперты полагают, что почти каждый месяц госнефтекомпания Азербайджана будет продавать Беларуси 1 танкер нефти. Такой объем поставок был в 2020 году. Тогда Socar Trading договорился с концерном «Белнефтехим» о поставке около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное — неазербайджанской нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе, в частности, две встречи Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
 
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