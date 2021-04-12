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Румас включен в наблюдательный совет Россельхозбанка
12.04.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр - Sputnik. Бывший премьер Беларуси Сергей Румас стал членом наблюдательного совета крупного государственного банка РФ ― Российского Сельскохозяйствонного Банка (Москва). Данная информация содержится на сайте банка.
Имя Румаса
Свои места в составе набсовета сохранили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, гендиректор организации поддержки национальных экологических проектов "Атмосфера" Владимир Стржалковский и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
Россельхозбанк – ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 марта занимал шестое место в российской банковской системе по размеру активов.
Почему Румас ушел с премьерского поста
Александр Лукашенко отправил Сергея Румаса в отставку с поста премьер-министра Беларуси, который он занимал менее 2 лет, в начале июня 2020 года, отметив при этом, что экс-премьер "хочет заниматься бизнесом".
До прихода в правительство в 2018 году Румас руководил Банком развития. В кресло премьер-министра Румас был приглашен в качестве антикризисного менеджера после разгромной критики Александра Лукашенко в адрес предыдущего премьера Андрея Кобякова из-за невыполнения президентских поручений по развитию Орши.
Самого Румаса на посту главы кабинета министров сменил Роман Головченко.
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Белорусский президент отправил Румаса в отставку с поста премьер-министра Беларуси в начале июня 2020 года, отметив при этом, что экс-премьер "хочет заниматься...
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