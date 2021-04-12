Румас включен в наблюдательный совет Россельхозбанка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Бывший премьер Беларуси Сергей Румас стал членом наблюдательного совета крупного государственного банка РФ ― Российского Сельскохозяйствонного Банка (Москва). Данная информация содержится на сайте банка.

Имя Румаса появилось в списке кандидатов в состав наблюдательного совета банка еще в 20-х числа марта. Как следует из информации на сайте, наблюдательный совет Россельхозбанка обновился наполовину, в него наряду с Румасом вошли замминистра финансов РФ Ирина Окладникова, руководитель секретариата вице-премьера России Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев.

Свои места в составе набсовета сохранили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, гендиректор организации поддержки национальных экологических проектов "Атмосфера" Владимир Стржалковский и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Россельхозбанк – ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 марта занимал шестое место в российской банковской системе по размеру активов.

Почему Румас ушел с премьерского поста

Александр Лукашенко отправил Сергея Румаса в отставку с поста премьер-министра Беларуси, который он занимал менее 2 лет, в начале июня 2020 года, отметив при этом, что экс-премьер "хочет заниматься бизнесом".

До прихода в правительство в 2018 году Румас руководил Банком развития. В кресло премьер-министра Румас был приглашен в качестве антикризисного менеджера после разгромной критики Александра Лукашенко в адрес предыдущего премьера Андрея Кобякова из-за невыполнения президентских поручений по развитию Орши.

Самого Румаса на посту главы кабинета министров сменил Роман Головченко.