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Румас вошел в набсовет Россельхозбанка

12.04.2021 18:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акционеры утвердили Сергея Румаса членом наблюдательного совета Россельхозбанка. Информация об этом размещена на сайте российского банка.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Румас указан наряду с другими членами набсовета как «представитель Российской Федерации». Возможно, это связано с тем, что РСХБ принадлежит государству. Таким образом, члены набсовета должны отстаивать интересы РФ как основного акционера.

— Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России, — ранее комментировал Румас вхождение в набсовет РСХБ.

Россельхозбанк — это российский госбанк, крупнейший кредитор агропромышленного комплекса России. Набсовет банка возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который является старшим сыном секретаря Совета Безопасности России, экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.

В феврале 2021 года задержали друзей Румаса. Сам он в это время был в Лондоне и Казахстане. Позже экс-премьер сказал TUT.BY, что находится в Англии, не имеет политических амбиций и намерен вернуться к работе в финансовой сфере. Недавно его заметили в Киеве.

 
 
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Румас указан наряду с другими членами набсовета, как «представитель Российской Федерации».
 
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