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Румас вошел в набсовет Россельхозбанка
12.04.2021 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Акционеры утвердили Сергея Румаса членом наблюдательного совета Россельхозбанка. Информация об этом размещена на
Румас указан наряду с другими членами набсовета как «представитель Российской Федерации». Возможно, это связано с тем, что РСХБ принадлежит государству. Таким образом, члены набсовета должны отстаивать интересы РФ как основного акционера.
— Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России, — ранее
Россельхозбанк — это российский госбанк, крупнейший кредитор агропромышленного комплекса России. Набсовет банка возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который
Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.
В феврале 2021 года
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Румас указан наряду с другими членами набсовета, как «представитель Российской Федерации».
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