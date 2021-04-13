ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан глава партии БНФ Григорий Костусев

13.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 апреля силовики задержали лидера Партии БНФ Григория Костусева. Информация об этом появилась в социальных сетях. Позже ее подтвердили родственники политика изданиям «Наша Ніва» и Onliner.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Это мой тесть, его задержали сегодня в 19 вечера. Но скорее всего, приехали к нему около 17−18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью, — рассказали Onliner.

Родственникам также сказали, что находится Костусев по адресу Независимости, 17, в СИЗО КГБ.

Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственникам также сказали, что находится Костусев по адресу Независимости, 17, в СИЗО КГБ.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Румас вошел в набсовет Россельхозбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by