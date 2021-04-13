|
Задержан глава партии БНФ Григорий Костусев
13.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 апреля силовики задержали лидера Партии БНФ Григория Костусева. Информация об этом появилась в социальных сетях. Позже ее подтвердили родственники политика изданиям
— Это мой тесть, его задержали сегодня в 19 вечера. Но скорее всего, приехали к нему около 17−18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью, —
Родственникам также сказали, что находится Костусев по адресу Независимости, 17, в СИЗО КГБ.
Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственникам также сказали, что находится Костусев по адресу Независимости, 17, в СИЗО КГБ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)