|
«Мы хотим усложнить или запретить подачу объявлений частными лицами». О чем говорили и кто стал новым председателем на XII съезде БелАН
13.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
9 апреля в Минске прошел XII съезд ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость». С отчетом о проделанной за три года работе выступил председатель совета БелАН Анатолий Звездин. Делегаты съезда избрали нового председателя совета, его заместителя и членов, а также наметили основные стратегические задачи на 2021-2023 годы.
В своем выступлении председатель совета БелАН Анатолий Звездин отметил, что в настоящее время Белорусская ассоциация «Недвижимость» насчитывает 108 членов. В основном это представители агентств недвижимости.
В работе съезда принял участие 21 делегат с правом решающего голоса и 9 делегатов - с правом совещательного голоса.
За период между XI и XII съездами было проведено 20 заседаний совета БелАН. В ассоциации работали 4 постоянных комитета: по риэлтерской деятельности и взаимодействию с государственными органами (председатель – директор АН «Эксперт» Павел Астапеня), по рекламе и информации (председатель – учредитель АН «Твой маентак» Вадим Маевский), по членству и этике (председатель – директор АН «Партнер для всех» Ирина Донцова), по международным связям (председатель - директор АН «Недвижимость линия закона» Олег Вольштейн).
«Вода камень точит»
Анатолий Звездин отметил, что за три года большая работа была проведена комитетом по риэлтерской деятельности и взаимодействию с государственными органами.
- Члены комитета участвовали в различных форумах, заседаниях «круглых столов». В частности, вспоминается «круглый стол», организованный Белорусской нотариальной палатой, который был посвящен взаимодействию в работе нотариусов и риэлтеров. В дальнейшем это помогло сторонам решать насущные вопросы в нашей совместной деятельности, - уточнил председатель совета БелАН.
Осенью 2018 года появились первые документы Министерства юстиции, которые, в частности, вводили запрет на работу риэлтерских организаций одновременно и с продавцами, и с покупателями.
- Все общественные объединения выступили против такого решения регулятора. БелАН не осталась в стороне. Мы работали с Министерством антимонопольного регулирования и торговли по вопросу экономики агентств недвижимости. Члены ассоциации представляли в министерство финансовые отчеты. На то время министерство слабо понимало работу агентств недвижимости. Но за год мы смоги изменить его отношение к риэлтерской деятельности и услуге. Нам удалось убедить министерство в том, что запрет на работу агентств с покупателями поставит работу агентств недвижимости под удар, - дополнил Анатолий Звездин.
Начиная с 2019 года члены ассоциации участвовали в различных мероприятиях, направленных на отстаивание интересов риэлтерского сообщества и разъяснение своей позиции по внесению изменений и дополнений в Указ №15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», Указ №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и постановление Совета министров №386, которым были утверждены тарифы на риэлтерские услуги и Положение о порядке уплаты риэлтерских услуг.
- В мае 2019 года состоялось заседание «круглого стола» на тему перспектив развития риэлтерской деятельности. Мероприятие было организовано Союзом юристов, в котором также приняли участие члены БелАН и представители Министерства юстиции. К сожалению, мнение Минюста после этого «круглого стола» не поменялось. За три года работы между съездами мы внесли много предложений по реформированию законодательства, однако пока не увидели новой редакции ни указа №15, ни постановления №386. Известное выражение гласит: «вода камень точит». Так и мы будем надеяться на то, что наши труды не пропадут даром, - сказал председатель совета ассоциации.
В мае 2019 года Белорусская ассоциация «Недвижимость» вступила в Республиканскую конфедерацию предпринимательства.
- Мы и сегодня продолжаем сотрудничать с этой уважаемой организацией и ее новым председателем, - уточнил Анатолий Звездин.
В 2018-2019 годах ассоциация вела активную работу по утверждению дополнения №4 в Государственный стандарт СТБ 1098-98 «Услуги риэлтерские. Общие требования». Работа была завершена в 2020 году. Теперь стандарт соответствует законодательству.
В конце 2019 – начале 2020 года ассоциация вела переговоры с Белорусской нотариальной палатой о выдаче агентствам справок из наследственных дел и КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»о предоставлении риэлтерским организациям копий развернутых лицевых счетов по объектам недвижимости, в отношении которых оказываются риэлтерские услуги.
- Не могу сказать, что мы добились всего, чего хотели. Но все агентства, которые хотели, подписали договоры с Мингорисполкомом. Правда, та информация, которую мы получаем в рамках этого договора, не полностью нас устраивает. Но на тот момент это был единственный разумный компромисс, которого удалось достичь, - уточняет Анатолий Звездин.
Повышали имидж риэлтеров и боролись с серым рынком
В марте 2019 года комитету по рекламе и информации ассоциации удалось достичь соглашения с интернет-площадками по размещению частных объявлений. В Министерство по антимонопольному регулированию и торговле было внесено предложение по реформированию Закона «О рекламе», которое бы запрещало или усложняло подачу объявлений на специализированные сайты частными лицами.
- Никто не собирается ущемлять права собственников. Речь шла о том, чтобы противодействовать процветанию серого рынка. Но руководители рекламных площадок выступили против такого нововведения, ссылаясь на то, что весь этот контент уйдет с сайтов в социальные сети. Мы считаем, что это не совсем так. Эту работу нам придется продолжать, но уже в рамках договоров с конкретными рекламными площадками, - уточнил Анатолий Звездин.
Председатель Белорусской ассоциации «Недвижимость» также отметил, что работа комитета была направлена на повышение имиджа ассоциации, профессии риэлтера, снижение тарифов по размещению информации агентств – членов БелАН – на рекламных площадках.
Организовывали тренинги и помогали детям-сиротам
Комитет по этике и членству проводил большую работу по обучению агентов, риэлтеров и директоров агентств недвижимости. Так, в феврале 2020 года был организован тренинг по мотивации продаж Алексея Гусева на тему «Результат не врет: практика движения риэлтера к максимальным показателям». В 2020 году для членов БелАН был организован антикризисный тренинг с участием спикера Я. Лурье. Также большая работа была проведена по организации мероприятий – дней открытых дверей, мастер-классов, обучающих семинаров для агентов и риэлтеров – к 25-летию со дня рождения БелАН.
Комитет также занимался реализацией социальных проектов с оказанием спонсорской помощи детям-сиротам в детских домах, пенсионерам и инвалидам в домах престарелых. Так, в этом году он принял участие в акции «Наши дети», организованной для воспитанников Детского социального приюта в а.г. Ждановичи.
- К сожалению, за три года по объективным и субъективным причинам мы потеряли много членов ассоциации. С кем-то разошлись во взглядах, а кто-то банально не платил членские взносы. Но комитет и лично его председатель Ирина Донцова принимают все усилия для пополнения рядов БелАН. За этот период в ассоциацию приняты руководители трех риэлтерских компаний. Сегодня в БелАН состоят руководители 27 организаций, из них 25 – агентств недвижимости, - дополнил Анатолий Звездин.
Со своей стороны Ирина Донцова призвала всех членов БелАН вести работу по привлечению в ее ряды новых людей. Она, как председатель комитета, с этой целью готова лично выезжать в регионы.
Налаживали сотрудничество с зарубежными коллегами
Комитет по международным связям вел работу по налаживанию тесных связей и обмену опытом ведения риэлтерского бизнеса с зарубежными коллегами.
Так, в 2018 году представители БелАН приняли участие во Всеукраинской конференции по недвижимости. Также в этом году они посетили ежегодную конференцию Национальной Ассоциации Риэлторов (NAR), где в рамках Международной федерации профессионалов рынка недвижимости (International Real Estate Federation (FIABCI) по поручению совета БелАН был подписал договор о сотрудничестве с Польской ассоциацией риэлторов.
Представители ассоциации «Недвижимость» приняли участие и в XXIII Международной конференции «Рынок недвижимости: Философия. Технологии. Аналитика. Прогнозы» в г. Львове и в конференции в г. Белграде.
- В 2020 году из-за закрытых границ нам не удалось побывать на международных форумах. Но я верю, что сотрудничество с коллегами из зарубежных стран будет продолжаться, - уточнил Анатолий Звездин.
Новым председателем совета ассоциации повторно избран Анатолий Звездин
Делегаты съезда внесли небольшие изменения в Устав ассоциации, а также избрали нового председателя совета, его заместителя и членов.
Единогласно председателем совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» на второй срок избран директор АН «Мольнар» Анатолий Звездин.
Заместителем председателя совета БелАН единогласно избран директор АН «Недвижимость линия закона» Олег Вольштейн.
Членами совета ассоциации единогласно избраны: Павел Астапеня (директор АН «Эксперт), Вадим Маевский (учредитель АН «Твой маентак»), Андрей Степин (директор АН «Гарант успеха»), Ирина Мартынова (учредитель АН «7 этажей»), Ирина Донцова (директор АН «Партнер для всех), Евгений Лепарский (учредитель АН «Уласны дах»).
Куда дальше будет двигаться ассоциация?
О стратегических задачах работы ассоциации на ближайшие три года рассказал Павел Астапеня.
По словам делегата, основные усилия членов БелАН будут и дальше направлены на реформирование законодательства по риэлтерской деятельности. Ассоциация будет добиваться принятия упрощенной системы налогообложения риэлтерских организаций. Будет продолжена работа по привлечению в БелАН новых членов, которые занимали бы активную позицию и работали на благо ассоциации. Также будет продолжена работа с зарубежными партнерами по бизнесу и подготовке новой редакции Закона «О саморегулируемых организациях».
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы хотим усложнить или запретить подачу объявлений частными лицами». О чем говорили и кто стал новым председателем на XII съезде БелАН
9 апреля в Минске прошел XII съезд ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость». С отчетом о проделанной за три года работе выступил председатель совета БелАН Анатолий...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)