«Мы хотим усложнить или запретить подачу объявлений частными лицами». О чем говорили и кто стал новым председателем на XII съезде БелАН

В своем выступлении председатель совета БелАН Анатолий Звездин отметил, что в настоящее время Белорусская ассоциация «Недвижимость» насчитывает 108 членов. В основном это представители агентств недвижимости.

В работе съезда принял участие 21 делегат с правом решающего голоса и 9 делегатов - с правом совещательного голоса.

За период между XI и XII съездами было проведено 20 заседаний совета БелАН. В ассоциации работали 4 постоянных комитета: по риэлтерской деятельности и взаимодействию с государственными органами (председатель – директор АН «Эксперт» Павел Астапеня), по рекламе и информации (председатель – учредитель АН «Твой маентак» Вадим Маевский), по членству и этике (председатель – директор АН «Партнер для всех» Ирина Донцова), по международным связям (председатель - директор АН «Недвижимость линия закона» Олег Вольштейн).

«Вода камень точит»

Анатолий Звездин отметил, что за три года большая работа была проведена комитетом по риэлтерской деятельности и взаимодействию с государственными органами.

- Члены комитета участвовали в различных форумах, заседаниях «круглых столов». В частности, вспоминается «круглый стол», организованный Белорусской нотариальной палатой, который был посвящен взаимодействию в работе нотариусов и риэлтеров. В дальнейшем это помогло сторонам решать насущные вопросы в нашей совместной деятельности, - уточнил председатель совета БелАН.