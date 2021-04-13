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На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за $70 тысяч

13.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский городской центр недвижимости продает с аукциона земельный участок, расположенный на первой линии Цнянского водохранилища. На участке находится незакосервированный жилой дом готовностью 25%. Объявление о торгах опубликовано в газете «Звязда». 

На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч
На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч

Площадь выставленного на торги участка – 10 соток. Земельный надел для строительства и обслуживания жилого дома находится на улице Дисенской, 15, в окружении уже готовых коттеджей. Судя по всему, предыдущий собственник не справился со строительством в отведенные законодательством сроки, вследствие чего участок был изъят.

На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч
На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч

Сообщается, что фундамент незаконсервированного строения – монолитный железобетонный, стены – ячеистобетонные блоки, перекрытия – сборные железобетонные плиты, перегородки, крыша, полы, окна и двери – отсутствуют. Инженерных коммуникаций на земельном участке также нет.

На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч
На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч

Степень готовности дома составляет 25%, физический износ конструкций − 4%.

На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч

Приобрести 10 «соток» фактически на берегу водохранилища (от него улицу отделяет собственно река Цна) можно по начальной цене в 187 тысяч рублей (около 70 тысяч долларов). Учитывая результаты последних аукционов, когда участки с «недостроями» в Колодищах продавались по $ 80-90 тысяч, первоначальную стоимость надела в черте Минска можно назвать весьма привлекательной.

На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч
На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч

По условиям аукциона, новый собственник будет обязан завершить строительство жилого дома в течение 3-х лет.

При наличии участников аукцион пройдет 18 мая в Минске. Если заявление на участие в аукционе подаст только один человек, участок будет продан ему по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

К слову, в нашей базе участков в Минске, мы нашли еще два дома на продажу, на той же самой улице Дисенской. Один из них находится прямо по соседству с тем, что выставлен на аукцион.

На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч
На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской центр недвижимости продает с аукциона земельный участок, расположенный на первой линии Цнянского водохранилища. На участке находится...
 
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