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На берегу Цнянского водохранилища продается недостроенный коттедж за $70 тысяч
13.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минский городской центр недвижимости продает с аукциона земельный участок, расположенный на первой линии Цнянского водохранилища. На участке находится незакосервированный жилой дом готовностью 25%. Объявление о торгах опубликовано в газете «Звязда».
Площадь выставленного на торги участка – 10 соток. Земельный надел для строительства и обслуживания жилого дома находится на улице Дисенской, 15, в окружении уже готовых коттеджей. Судя по всему, предыдущий собственник не справился со строительством в отведенные законодательством сроки, вследствие чего участок был изъят.
Приобрести 10 «соток» фактически на берегу водохранилища (от него улицу отделяет собственно река Цна) можно по начальной цене в 187 тысяч рублей (около 70 тысяч долларов). Учитывая
По условиям аукциона, новый собственник будет обязан завершить строительство жилого дома в течение 3-х лет.
При наличии участников аукцион пройдет 18 мая в Минске. Если заявление на участие в аукционе подаст только один человек, участок будет продан ему по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
К слову, в нашей базе
За необычный по архитектуре
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Минский городской центр недвижимости продает с аукциона земельный участок, расположенный на первой линии Цнянского водохранилища. На участке находится...
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