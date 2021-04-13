|
«У Нацбанка по сути отняли руль». Новый подкаст об экономике с Дмитрием Круком
13.04.2021 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во втором выпуске подкаста
Почему не изменилась ставка рефинансирования и зачем она вообще нужна
Недавно в Беларуси обсуждали ставку рефинансирования, а точнее тот факт, что она осталась на прежнем уровне — 7,75%. Почему этот показатель так важен, а сама новость стала такой резонансной?
— Начнем с того, что ставка рефинансирования (в других странах она еще может называться, например, «ключевой ставкой») — это процент, по которому центральный банк кредитует коммерческие банки, то есть таким образом впускает деньги в экономику, — объясняет Дмитрий. — Исходя из величины этой ставки банки оценивают, сколько должны стоить кредиты и какой должна быть доходность по депозитам. Таким образом, центральный банк через ставку рефинансирования может влиять на поведение банков (делать их кредиты и депозиты доступнее или, наоборот, дороже), а через поведение банков — на поведение фирм и домохозяйств. Таким образом, рядовых граждан ставка рефинансирования пусть и не касается напрямую, но через одно-два «рукопожатия» сильно влияет на нашу жизнь.
Дмитрий Крук подчеркивает, что большинство специалистов в экономике последние 30−40 лет солидарны в утверждении, что ставка рефинансирования — самый важный, самый мощный и самый эффективный инструмент текущей экономической политики государства.
Определяя значение своей ставки, центральные банки государств в первую очередь ориентируются на естественный уровень процентной ставки для их экономики. Это своего рода эталон, значение которого определяется рядом «генетических» характеристик экономики: например, способностью генерировать рост, темпом роста населения и так далее.
— Принимая решение об изменении ставки, центральный банк может пойти по двум путям: простимулировать экономику или ограничить экономическую активность, — говорит эксперт. — Для этого ставка должна быть ниже или выше эталонного значения. Для Беларуси в реальном выражении в последние годы это значение оценивалось примерно в 3,5% годовых, а в номинальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, ориентир для нейтральной ставки — 8,5−9%. Если перед центральным банком стоит задача простимулировать экономику, он устанавливает ставку ниже эталонного значения. В таком случае коммерческие банки тоже будут готовы выдавать фирмам и людям кредиты под более низкую ставку. Больше фирм смогут взять кредиты на реализацию своих проектов, а банки в свою очередь выдадут больше кредитов и запросят больше денег от центрального банка. Если же ставка выше эталонного значения, реализация проектов становится менее выгодной, фирмы берут меньше кредитов и коммерческие банки запрашивают у центрального банка меньше денег.
Резюмируя, Дмитрий объясняет суть управления ставкой рефинансирования — устанавливать ее выше или ниже эталона, координируя значение с текущими целями и задачами экономической политики. К примеру, если мы хотим замедлить инфляцию, то должны сжать бизнес-активность, а добиться этого можем, установив ставку рефинансирования выше эталонной. Если же видим снижение бизнес-активности, и инфляция отходит на второй план — ставку можно относительно эталонного значения понизить и тем самым «подстегнуть» бизнес.
Закономерный вопрос: какой смысл оставлять ставку рефинансирования на прежнем уровне, не повышая и не понижая ее? На какие процессы в экономике это может указывать?
По словам Дмитрия Крука, в случае Беларуси логика сопоставления с «эталонным значением» сейчас мало применима. Если ей следовать, ставку нужно было повышать: и инфляционные ожидания, и сама инфляция заметно возросли. Но ставку оставили прежней — вероятно, опираясь на соображения за рамками традиционной для центробанка логики управления инфляцией и бизнес-активностью. Нацбанк учитывает интересы государственных предприятий, ведь ставка рефинансирования зачастую влияет на ставки и по ранее выданным кредитам. Если сейчас ее повысить, белорусским предприятиям станет сложнее обслуживать старые кредиты, которых набралось немало. Это и является главным фактором, почему ставку оставили на прежнем уровне.
Какие негативные последствия могут быть у такого решения? По словам экономиста, одна из главных угроз — разгон инфляции. Чтобы этого избежать, Национальный банк переключился на архаичный механизм рефинансирования банков. Обычно они сами решают, сколько взять денег у центрального банка при заданной им процентной ставке, отталкиваясь от спроса на свои кредиты. Сейчас ставка рефинансирования на низком уровне, и банки хотели бы получить больше денег. Но Нацбанк фактически вручную определяет, кому и сколько денег он готов дать по собственной ставке. Такой механизм рефинансирования в мире активно использовался в 1970-е годы и не показал себя хорошо.
— По сути это как если бы в автомобиле у вас отняли руль, а в руки дали какой-то шест, с помощью которого можно рывками двигать колеса: нормального механизма нет, поэтому приходиться изобретать какие-то подручные инструменты, — проводит параллели Дмитрий.
По словам Дмитрия, в развитых экономиках управление ставкой — эксклюзивная прерогатива центрального банка. Это самый мощный инструмент текущего влияния на экономику, поэтому центробанк должен быть независимым в своем решении. Ведь дестабилизировать экономическую ситуацию и разогнать инфляцию легко, а нормализовать — гораздо сложнее. Поэтому обычно ЦБ имеет эксклюзивное право на регулирование ставки рефинансирования и несет за это эксклюзивную ответственность. В случае же с Беларусью решение Нацбанка, вероятно, не было полностью самостоятельным.
Зарплата без работы — это реально?
Недавно в Американском городке Стоктон закончили очередной эксперимент по безусловному базовому доходу: небольшая часть населения получала каждый месяц безусловный доход в 500 долларов, вне зависимости от того, работала она или нет. Спустя два года наблюдений оказалось, что стресс, тревога и депрессия у этих людей уменьшились, а работоспособность и занятость выросли. Звучит круто, но насколько это возможно сегодня?
Сама идея сейчас имеет много «за» и «против». Дмитрий Крук, скорее, противник безусловного базового дохода, в частности потому, что сегодня реализовать идею в больших масштабах не очень реалистично. При этом экономист признает, что потенциал аргументов «за» и «против» этой идеи очень велик.
— Скептики, к которым я отношу и себя, говорят о том, что за последние 20−30 лет много рабочих мест было вытесненно из категории среднеквалифицированного труда в низкоквалифицированный, а безусловный базовый доход — это своеобразное средство компенсировать людям отсутствие возможности занимать более высокооплачиваемое рабочее место. Своего рода «откуп» от тех, кто не может претендовать на более высокие позиции в высококвалифицированных областях, — комментирует собеседник.
Дмитрий отмечает, что важно понимать принципиальное отличие безусловного базового дохода от пособия по безработице. Последнее подразумевает, что человеку выплачивается какая-то сумма денег, которая позволяет лучше оперировать на рынке труда, чтобы он мог найти работу, больше соответствующую его навыкам и умениям. В свою очередь безусловный базовый доход выплачивается независимо от того, работаете вы или нет: в любом случае получаете некий минимум и дальше решаете, как вам поступать на рынке труда. Пособие по безработице — инструмент повышения занятости, а безусловный базовый доход затрагивает более глубокие стимулы. Исходя из этого, он может быть серьезным подспорьем, например, для людей, которые заняты в творчестве.
— У художника могут уйти годы на создание шедевра, и если он не сможет обеспечивать свои потребности в это время, то, вероятно, не сможет и написать нечто гениальное. Или условный Стив Джобс — если бы он получал безусловный базовый доход, то бы мог у себя в гараже изобрести еще что-то, кроме компьютера Macintosh, — приводит пример Дмитрий.
Кратко идея сторонников безусловного базового дохода может формулироваться так: мы даем людям возможность лучше реализовывать свой творческий потенциал. Идея противников звучит столь же лаконично: этот механизм может убить стимул к занятости вообще. Тема, по словам собеседника, затрагивает глубокие гуманистические и философские вопросы, а не только экономические.
— Сошлюсь на известного экономиста Дарона Аджемоглу. Он говорит, что главная проблема передовых экономик мира — недостаточное количество рабочих мест в среднем сегменте, — поясняет Дмитрий. — Сегодня рабочие места создаются либо в самом высоком сегменте, либо в самом низком, и человеку сложно вырваться из замкнутого круга, где при низком заработке у него нет возможности творческой реализации и роста в том числе. Поэтому соглашусь, что нужно направлять технический прогресс так, чтобы средний рабочий сегмент сохранялся и даже увеличивался. Иначе изменится вся социальная структура и оплот экономической стабильности в виде среднего класса, который сформировался после Второй мировой войны.
Однако представим себе, что безусловный базовый доход действительно станут массово применять по всему миру. Возникает вопрос, откуда взять деньги на эти выплаты? Сторонники ББД дают ответ: автоматизация. И здесь Дмитрий задает встречный вопрос: если кассир, водитель и человек в правительстве могут быть заменены роботами, то кто будет владеть этими самыми роботами? И как человек, который не работает, будет вовлечен в социальную жизнь?
При этом сейчас концепция безусловного базового дохода, по убеждению Дмитрия, не имеет шансов на полноценную и масштабную реализацию.
— Ее масштабная реализация потребует очень большой перекройки бюджетов, и даже самые развитые страны не могут себе такое позволить, — говорит экономист. — Сегодня самая большая статья расходов в большинстве государственных бюджетов — здравоохранение. Если страны переориентируются на безусловный базовый доход, то в первую очередь попадет под нож именно медицина. Пострадает также образование, стандартные социальные выплаты и пособия по безработице. К чему приведет такая «переупаковка» бюджета, никто не знает. Для развитых стран здоровый и долго живущий человек — один из главных активов. А будут ли люди свой безусловный базовый доход тратить на здравоохранение — большой вопрос.
Как правильно собирать налоги и почему богатые платят больше?
В прошлый раз мы говорили о том, что крупные бизнесы и компании с мировым именем хорошо справились с пандемией, чего не скажешь о предпринимателях средней руки. Одна из острых тем, которые поднимались во время пандемии, — снижение налогов на определенный срок или вовсе приостановка налоговых выплат до нормализации эпидемиологической обстановки. А существует ли вообще оптимальный уровень налогов, который устроит и предпринимателей, и государство?
Дмитрий шутит, что его можно попытаться определить: идеальный показатель находится где-то между 0 и 100%.
— На младших курсах экономических специальностей изучает кривую Лаффера, которая позволяет оценить оптимальный уровень налоговой нагрузки, — рассказывает собеседник. — Приблизительно суть выглядит следующим образом. Если налоги нулевые, то в государстве будут открываться вообще всевозможные бизнесы, но и налоговые поступления будут на нуле. Как только вы поднимете налог на условную единицу, какие-то бизнесы закроются, но объем поступлений в бюджет увеличится. Так будет происходить с каждым следующим повышением. До какой-то поры при повышении налогов объем поступлений будет расти, но в один прекрасный момент мы получим больший отток бизнеса, и поступления станут падать. Реальные методологии расчета сложнее, но в целом это работает так. Задача государства — определить наилучший уровень и придерживаться его.
Почему же в развитых странах налоги обычно заметно выше, чем в странах развивающихся? В ответ эксперт приводит слова Дени Родрика, экономиста из Гарварда: «Я наконец-то дошел до истины, которую мне никто не объяснял. Всегда исходил из мысли, что государство и рынки — это некие конкуренты, но на деле все по-другому. Если вы хотите больше рынка, вам нужно больше государства — эти институты комплементарны друг другу». И поясняет:
— Если рынок становится более продвинутым, более сложным — для него нужно устанавливать правила игры, стандарты регулирования. Для этого и существует государство — более сложный рынок требует более глубокого вмешательства. Чем больше рынок, тем больше игроков, между которыми нужно перераспределять ресурсы. Для развитого рынка важнее становится человеческий капитал, а для людей важны здравоохранение, социальная сфера. Деньги на них в первую очередь берутся как раз из налогов. Поэтому если вы хотите поддержать людей, нужно активнее перераспределять средства — отсюда и возникает серьезная налоговая нагрузка.
При этом помочь бизнесу в трудные времена можно не только с помощью снижения налогов, говорит Дмитрий. Первый путь не требует прямых финансовых вливаний со стороны государства: открыть льготный доступ к инфраструктуре, дать гарантии, оказывать государственные услуги со скидками или упростить административные процедуры. С финансовыми инструментами все происходит быстрее, и это второй путь: предоставить стимулы в виде денежных вливаний, сохранить рабочие места, несмотря на локдауны, благодаря поддержке государства.
Как раз по второму пути по время нынешнего кризиса пошли многие страны Запада, и пока эти механизмы действуют — бизнесы действительно не сильно пострадали от COVID-19. Но экономист подчеркивает, что реальные результаты такой политики мы увидим чуть позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом подкасте вместе с Дмитрием Круком рассуждаем о ставке рефинансирования и ее важности, концепции безусловного базового дохода, а также налогах и какими они...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)