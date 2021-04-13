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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Батальонные тактические учения с военнослужащими запаса состоялись на полигоне Гожский Механизированные и танковые подразделения отработали вопросы ведения оборонительного боя: с воздуха их прикрывала авиация, на земле - артиллерия. В маневрах...

Механизированные и танковые подразделения отработали вопросы ведения оборонительного боя: с воздуха их прикрывала авиация, на земле - артиллерия. В маневрах задействовано свыше 500 человек и более 100 единиц техники.Особенность данного учения заключается в том, что батальон на 99 % укомплектован военнообязанными.