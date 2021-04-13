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Батальонные тактические учения с военнослужащими запаса состоялись на полигоне Гожский
13.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМеханизированные и танковые подразделения отработали вопросы ведения оборонительного боя: с воздуха их прикрывала авиация, на земле - артиллерия. В маневрах задействовано свыше 500 человек и более 100 единиц техники.
Особенность данного учения заключается в том, что батальон на 99 % укомплектован военнообязанными.
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Механизированные и танковые подразделения отработали вопросы ведения оборонительного боя: с воздуха их прикрывала авиация, на земле - артиллерия. В маневрах...
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