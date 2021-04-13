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Более 40 предприятий Беларуси включены в Евразийский реестр промышленной продукции

13.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Более 40 предприятий Беларуси сегодня могут участвовать в госзакупках на территории России

Они включены в Евразийский реестр промышленной продукции. Ограничения в прошлом году были связаны с новыми правилами игры на рынке страны-соседки: в муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте была высокая доля именно российских комплектующих. Сейчас степень локализации расширена до пятерки ЕАЭС. В списке  1800 видов продукции от крупных белорусских промышленных предприятий. Это МТЗ, МАЗ, "Амкадор", "Могилевлифтмаш".  
Реестр промышленной продукции начали формировать с августа прошлого года. Список этот открыт, и предприятия могут подавать документы в Белорусскую торгово-промышленную палату  на включение. 

 
 
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Более 40 предприятий Беларуси сегодня могут участвовать в госзакупках на территории России Они включены в Евразийский реестр промышленной продукции. Ограничения...
 
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