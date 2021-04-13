Умер бывший глава Любанского района, потом - первый зампред Могилевского облисполкома Василий Акулич

Источник материала: Tut.by

Умер бывший первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич, сообщает «СБ Беларусь Сегодня». Через две недели ему исполнилось бы 60 лет. В последнее время Акулич тяжело болел.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Василий Акулич родился в деревне Приболовичи Лельчицкого района Гомельской области. Его отец был водителем в колхозе, мать работала в полеводческой бригаде. Акулич окончил техникум в Красном Берегу, после начал работать агрономом в Лельчицком колхозе «Дружба», в это время учился заочно на агрофаке государственной сельхозакадемии. Кандидат сельхознаук в сфере животноводства, хотя первой готовил научную диссертацию о реформировании сельскохозяйственного производства на примере двух гомельских районов — ее не допустили к защите.

Акулич руководил Лельчицким колхозом имени Мичурина, затем — управлениями сельского хозяйства Лельчицкого и Логойского районов, после возглавил Любанский райисполком. За время его руководства в Любани открыли школу искусств, Дом ремесел, на центральной площади построили фонтан, отремонтировали Дом культуры, больницу, построили бассейны для детей и взрослых.

Василий Акулич был депутатом областного Совета депутатов Минской области, работал первым заместителем председателя Минского облисполкома, где курировал сельское хозяйство. Возглавлял государственное объединение по мелиорация земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» Минсельхозпрода. С апреля 2019 года по сентябрь 2020-го работал первым заместителем председателя Могилевского облисполкома — курировал сельское хозяйство.

Похоронили Василия Акулича 12 апреля в родной деревне Приболовичи Гомельской области.