ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер бывший глава Любанского района, потом - первый зампред Могилевского облисполкома Василий Акулич

13.04.2021 10:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Умер бывший первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич, сообщает «СБ Беларусь Сегодня». Через две недели ему исполнилось бы 60 лет. В последнее время Акулич тяжело болел.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Василий Акулич родился в деревне Приболовичи Лельчицкого района Гомельской области. Его отец был водителем в колхозе, мать работала в полеводческой бригаде. Акулич окончил техникум в Красном Берегу, после начал работать агрономом в Лельчицком колхозе «Дружба», в это время учился заочно на агрофаке государственной сельхозакадемии. Кандидат сельхознаук в сфере животноводства, хотя первой готовил научную диссертацию о реформировании сельскохозяйственного производства на примере двух гомельских районов — ее не допустили к защите.

Акулич руководил Лельчицким колхозом имени Мичурина, затем — управлениями сельского хозяйства Лельчицкого и Логойского районов, после возглавил Любанский райисполком. За время его руководства в Любани открыли школу искусств, Дом ремесел, на центральной площади построили фонтан, отремонтировали Дом культуры, больницу, построили бассейны для детей и взрослых.

Василий Акулич был депутатом областного Совета депутатов Минской области, работал первым заместителем председателя Минского облисполкома, где курировал сельское хозяйство. Возглавлял государственное объединение по мелиорация земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» Минсельхозпрода. С апреля 2019 года по сентябрь 2020-го работал первым заместителем председателя Могилевского облисполкома — курировал сельское хозяйство.

Похоронили Василия Акулича 12 апреля в родной деревне Приболовичи Гомельской области.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Популярный Samsung Galaxy A51 можно купить в Минске со скидкой в 300 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by