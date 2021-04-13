ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Шклове задержан зять председателя партии БНФ Григория Костусева. Самого политика, напомним, задержали вчера

13.04.2021 10:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики задержали зятя председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрия Антончика. Причина задержания неизвестна, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: t.me/MAYDAYhr

Правозащитники полагают, что Дмитрия Антончика задержали в рамках уголовного дела. Связано ли оно с делом Костусева, пока непонятно.

Жена Дмитрия рассказала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует, сообщает 6tv.by.

Самого Григория Костусева вечером 12 апреля также задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. Что конкретно хотят предъявить политику, неизвестно.

Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Григория Костусева накануне вечером задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«У Нацбанка по сути отняли руль». Новый подкаст об экономике с Дмитрием Круком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by