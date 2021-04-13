В Шклове задержан зять председателя партии БНФ Григория Костусева. Самого политика, напомним, задержали вчера

Источник материала: Tut.by

В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики задержали зятя председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрия Антончика. Причина задержания неизвестна, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: t.me/MAYDAYhr

Правозащитники полагают, что Дмитрия Антончика задержали в рамках уголовного дела. Связано ли оно с делом Костусева, пока непонятно.

Жена Дмитрия рассказала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует, сообщает 6tv.by.

Самого Григория Костусева вечером 12 апреля также задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. Что конкретно хотят предъявить политику, неизвестно.

Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.