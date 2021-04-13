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В Шклове задержан зять председателя партии БНФ Григория Костусева. Самого политика, напомним, задержали вчера
13.04.2021 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики задержали зятя председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрия Антончика. Причина задержания неизвестна,
Правозащитники полагают, что Дмитрия Антончика задержали в рамках уголовного дела. Связано ли оно с делом Костусева, пока непонятно.
Жена Дмитрия рассказала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует,
Самого Григория Костусева вечером 12 апреля также
Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции
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В Шклове задержан зять председателя партии БНФ Григория Костусева. Самого политика, напомним, задержали вчера
Григория Костусева накануне вечером задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск.
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