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Популярный Samsung Galaxy A51 можно купить в Минске со скидкой в 300 рублей
13.04.2021 10:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Популярный смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой всего за 499 рублей и при этом подключиться на тариф «Безлимитище+» с абонентской платой 9,5 руб/мес в течение первых 90 дней.
Samsung Galaxy A51 – прекрасно сбалансированный смартфон, оснащенный 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, умной квадрокамерой с модулями на 48, 12, 5 и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп и мощной батареей емкостью 4000 мАч. Наличие модуля NFC дает возможность совершать бесконтактные платежи, а тройной слот позволяет устанавливать одновременно 2 SIM-карты и карту памяти microSD.
Смартфон
Скидка на смартфон предоставляется при подключении либо переходе на тарифный план
Это означает, что, приобретая смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ всего за 499 рублей, новые абоненты МТС смогут пользоваться безлимитом звонков и интернета в течение первых 90 дней всего за 9,5 рубля в месяц.
СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732
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Популярный смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой всего за 499 рублей и при этом подключиться на тариф...
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