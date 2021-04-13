Популярный Samsung Galaxy A51 можно купить в Минске со скидкой в 300 рублей

Популярный смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой всего за 499 рублей и при этом подключиться на тариф «Безлимитище+» с абонентской платой 9,5 руб/мес в течение первых 90 дней.

Samsung Galaxy A51 – прекрасно сбалансированный смартфон, оснащенный 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 пикселей, умной квадрокамерой с модулями на 48, 12, 5 и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп и мощной батареей емкостью 4000 мАч. Наличие модуля NFC дает возможность совершать бесконтактные платежи, а тройной слот позволяет устанавливать одновременно 2 SIM-карты и карту памяти microSD.

Смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ в рамках акции «Всё и сразу!» доступен со скидкой 300 рублей, что позволит сэкономить почти 40% от его изначальной цены. Воспользовавшись акцией, его можно забрать всего за 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 54,46 рубля, а на два года – 28,66 рубля.

Скидка на смартфон предоставляется при подключении либо переходе на тарифный план «Безлимитище+» . По 31 мая 2021 года действует акционное предложение, предлагающее скидку на абонентскую плату в течение первых 270 дней, безлимит звонков во все сети на первые 90 дней и полгода бесплатной подписки на «МТС Music.

Это означает, что, приобретая смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ всего за 499 рублей, новые абоненты МТС смогут пользоваться безлимитом звонков и интернета в течение первых 90 дней всего за 9,5 рубля в месяц.

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