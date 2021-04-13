Строительство Дарасинского рудника: очередной этап работ завершен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Рабочие завершили проходку технологического отхода клетевого ствола на Дарасинском руднике, сообщила пресс-служба "Беларуськалия".

Сейчас рабочие ОАО "Трест Шахтоспецстрой" начали монтировать проходческий полк, который служит для подвеса оборудования и выполняет функцию рабочей площадки для шахтопроходчиков.

После того как будет завершен монтаж, породопогрузочные проходческие машины 2КС-2У40 начнут проходу и крепление ствола передовой бетонной крепью в замороженных породах.

Начало основной проходки запланировано уже в апреле.

Дарасинский рудник

Дарасинский рудник открыли в мае 2019-го. Его подземную инфраструктуру планируют развить в течение восьми лет. Ресурсы рудника позволят продлить срок службы 3-го рудоуправления как минимум на 50 лет. Проектная мощность рудника составит порядка 8 миллионов тонн руды в год с последующим увеличением до 9 миллионов.

Шахтное поле разместится под территорией сразу трех районов: Солигорского, Любанского и Слуцкого. Запасы калийных солей планируется отрабатывать на глубине от 499 до 1000 метров.

С вводом нового производства в эксплуатацию откроется 840 новых рабочих мест. Введенный в 2009 году Краснослободский рудник стал сырьевой базой для второго рудоуправления. Для первого рудоуправления в 2012 году был построен Березовский рудник.

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