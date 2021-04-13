В Брестском горисполкоме - кадровые изменения: уходит один из зампредов

Источник материала: Tut.by

С должности заместителя председателя Брестского горисполкома уходит Николай Якубовский, сообщил TUT.BY информированный источник.



Николай Якубовский (стоит в центре фото) во время назначения зампредом горисполкома. Фото: Вечерний Брест

Что стало причиной кадровых перестановок и кто займет вакантное место, пока не известно.

Николай Якубовский на должности отработал восемь лет . Он курировал вопросы строительства, коммунального хозяйства, землеустройства и землепользования. До этого работал заместителем председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.