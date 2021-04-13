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В Брестском горисполкоме - кадровые изменения: уходит один из зампредов
13.04.2021 11:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С должности заместителя председателя Брестского горисполкома уходит Николай Якубовский, сообщил TUT.BY информированный источник.
Что стало причиной кадровых перестановок и кто займет вакантное место, пока не известно.
Николай Якубовский на должности
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Кто займет его кресло, пока не известно.
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