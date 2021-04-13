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Против строительства "Северного потока – 2" выступили немецкие экоактивисты

13.04.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Активисты намерены оспорить разрешение немецкого регулятора на строительство трубопровода "Северный поток – 2".

Стоит отметить, что немецкая организация по защите окружающей среды DUH ранее неоднократно критиковала трубопровод. В этот раз это подается как забота о птицах.

"Иск в административном суде Гамбурга направлен против разрешения строительных работ в чувствительный период гнездования птиц, выданный Федеральным ведомство по судоходству и гидрографии (BSH)", – говорится в заявлении.

В организации считают возобновление строительства в январе 2021 года неправомерным. По мнению активистов, потребности в "Северном потоке - 2" нет, а вот последствия для климатических целей игнорируются, как и влияние будущего газопровода на морских птиц и морских свиней.

Этапы строительства газопровода "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании. 

© Sputnik / Екатерина Соловьева
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США регулярно угрожают санкциями компаниям, участвующим в строительстве газопровода. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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Теги: Минск
 
 
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Иск в административный суд Гамбурга подала немецкая организация по защите окружающей среды.
 
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