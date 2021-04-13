Уже $62,7 тыс: биткоин вновь побил исторический максимум

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Биткоин пробил очередную планку, по данным бирж, он торгуется за 62,7 тыс. долларов.

Рост криптовалюты по сравнению с последними показателями составил 3,1% (по данным биржи Binance). Другой портал - CoinMarketCap, высчитывающий среднюю стоимость биткоина более, чем по 20 биржам, заявил о подорожании на 2,84% - до 62,6 тыс. долларов.

Прошлый исторический максимум битокина был зафиксирован ровно месяц назад. 13 марта за эту криптовалюту можно было выручить 61 844 доллара.

Ранее Бобби Онг - сооснователь крупнейшего агрегатора криптовалютных данных CoinGecko - спрогнозировал рост биткоина до 100 тысяч долларов. По его мнению, криптовалюта с легкостью может достичь такой планки в 2021 году.

"Я вполне уверен, что в этом году мы увидим биткоин по 100 тысяч долларов, но все, что выше, трудно прогнозировать", - отметил он.

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