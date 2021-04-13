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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка "Белагро-2021" пройдет 1-5 июня в парке "Великий камень" Выставка "Белагро-2021" пройдет в начале лета в парке "Великий камень". Это самая масштабная агропромышленная экспозиция на постсоветском пространстве. В рамках...

Выставка "Белагро-2021" пройдет в начале лета в парке "Великий камень". Это самая масштабная агропромышленная экспозиция на постсоветском пространстве. В рамках выставки организаторы планируют провести бизнес-форум с делегацией из Узбекистана. Наши предприятия смогут продемонстрировать свою продукцию с прицелом на продвижение и в Африке, впервые экспозиция включит в себя африканский бизнес-форум. Всего же в международном форуме примут участие порядка 30 стран.