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Выставка "Белагро-2021" пройдет 1-5 июня в парке "Великий камень"

13.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Выставка "Белагро-2021" пройдет в начале лета в парке "Великий камень". Это самая масштабная агропромышленная экспозиция на постсоветском пространстве. В рамках выставки организаторы планируют провести бизнес-форум с делегацией из Узбекистана. Наши предприятия смогут продемонстрировать свою продукцию с прицелом на продвижение и в Африке, впервые экспозиция включит в себя африканский бизнес-форум. Всего же в международном форуме примут участие порядка 30 стран.
 
 
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Выставка "Белагро-2021" пройдет в начале лета в парке "Великий камень". Это самая масштабная агропромышленная экспозиция на постсоветском пространстве. В рамках...
 
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