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Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования

13.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования. Отметим, на грузинской земле с 2018 года совместно уже произведено порядка тысячи лифтов. Сейчас стороны рассматривают возможные варианты дальнейшего двустороннего взаимодействия, намечены перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на рынках третьих стран. Отметим, товарооборот организаций Министерства промышленности Беларуси с организациями Грузии в 2020  превысил $ 13 млн.
 
 
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Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования. Отметим, на грузинской земле с 2018 года совместно уже произведено порядка тысячи...
 
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