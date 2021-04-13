|
Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования
13.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования. Отметим, на грузинской земле с 2018 года совместно уже произведено порядка тысячи лифтов. Сейчас стороны рассматривают возможные варианты дальнейшего двустороннего взаимодействия, намечены перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на рынках третьих стран. Отметим, товарооборот организаций Министерства промышленности Беларуси с организациями Грузии в 2020 превысил $ 13 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования. Отметим, на грузинской земле с 2018 года совместно уже произведено порядка тысячи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)