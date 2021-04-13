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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования. Отметим, на грузинской земле с 2018 года совместно уже произведено порядка тысячи...

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования. Отметим, на грузинской земле с 2018 года совместно уже произведено порядка тысячи лифтов. Сейчас стороны рассматривают возможные варианты дальнейшего двустороннего взаимодействия, намечены перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на рынках третьих стран. Отметим, товарооборот организаций Министерства промышленности Беларуси с организациями Грузии в 2020 превысил $ 13 млн.