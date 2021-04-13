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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь планирует в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до $ 6 млрд Беларусь планирует в этом году увеличить экспорт продовольствия до $ 6 млрд, а к 2025 году выйти на экспортные поставки в объеме $ 7 млрд и делать это за счет роста...

Беларусь планирует в этом году увеличить экспорт продовольствия до $ 6 млрд, а к 2025 году выйти на экспортные поставки в объеме $ 7 млрд и делать это за счет роста производства. Такие планы строит сельскохозяйственное ведомство. Для этого министерство планирует привлекать как внутренние инвестиции, так и инвесторов со стороны. Уже сегодня ведутся переговоры с китайскими компаниями, которые заинтересованы сделать финансовый вклад в строительство молочно-товарных ферм и ферм по производству говядины.