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Беларусь планирует в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до $ 6 млрд
13.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь планирует в этом году увеличить экспорт продовольствия до $ 6 млрд, а к 2025 году выйти на экспортные поставки в объеме $ 7 млрд и делать это за счет роста производства. Такие планы строит сельскохозяйственное ведомство. Для этого министерство планирует привлекать как внутренние инвестиции, так и инвесторов со стороны. Уже сегодня ведутся переговоры с китайскими компаниями, которые заинтересованы сделать финансовый вклад в строительство молочно-товарных ферм и ферм по производству говядины.
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Беларусь планирует в этом году увеличить экспорт продовольствия до $ 6 млрд, а к 2025 году выйти на экспортные поставки в объеме $ 7 млрд и делать это за счет роста...
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