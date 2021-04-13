«Каля наля». Профессор БГУ оценил качество белорусского экономического роста

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Интенсивное наращивание инвестиционного потенциала, осуществлявшееся в последние годы, не принесло белорусской экономике ожидаемых реальных результатов в виде повышения народного благосостояния, констатирует профессор БГУ Василий Комков в статье , опубликованной в очередном номере «Банковского вестника».



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Автор констатирует, что белорусский опыт экономического развития, как и опыт ряда других развивающихся стран, лишь подтвердил выводы многочисленных теоретических исследований и модельных расчетов, показавших, что результаты экономического роста не столь привлекательны в том случае, когда экономика развивается преимущественно на основе экстенсивного наращивания капитала.

Сейчас, подчеркивает он, как никогда ранее для экономики актуальна переориентация на преимущественно качественный рост, «обусловленный повышением его эффективности на основе использования достижений технологического прогресса». Комков предлагает наладить мониторинг качественных аспектов экономического роста и дополнить систему показателей и моделей, применяемых при разработке прогнозов и программ развития экономики, специальными показателями, которые были бы индикаторами качества.

Он предлагает свои подходы к построению интегрального показателя для оценки качества экономического роста. В основе формулы — удельное потребление и интенсивность накопления капитала

Белорусская экономика в последние годы функционировала в условиях нулевого качества экономического роста. Расчеты на основе данных отечественной статотчетности показали, что среднее значение показателя эффективности в период 2011—2019 годов было равно 0,00024, то есть практически не отличалось от нуля. А при нулевой эффективности прирост удельного потребления должен быть равен нулю. То есть «экономика функционирует по принципу „производство ради производства“, когда ради поддержания стабильной динамики накопления приходится весь прирост производительности труда направлять на увеличение его капиталовооруженности, не оставляя ресурсов для повышения народного благосостояния».

В ситуации нулевой эффективности экономика оказывается в состоянии «сбалансированного застоя»: при любых темпах прироста капиталовооруженности труда невозможно увеличивать удельное потребление. Значит, «весьма логичным представляется решение признать оптимальными нулевые темпы прироста». «Такой вариант нулевого экономического роста позволяет, отказавшись от иллюзии, повысить благосостояние за счет неэффективного накопления капитала, обеспечить максимально высокий начальный уровень удельного потребления и сохранять его в дальнейшем», — констатирует автор.

Он подчеркивает: экономический рост при его нулевом качестве в принципе не может обеспечить благоприятные возможности для повышения народного благосостояния на основе повышения производительности труда. «Все попытки расширить эти возможности за счет увеличения объемов инвестирования могут только привести к обратному результату, обернувшись в итоге бессмысленной и бесполезной растратой ценных ресурсов. В условиях нулевого роста повышать уровень благосостояния можно, только уменьшая, а не увеличивая производительность труда, хотя этот вывод может показаться парадоксальным на фоне известной догмы о связи заработной платы с производительностью», — пишет Василий Комков.

В условиях нулевого роста повышать уровень благосостояния можно, только уменьшая, а не увеличивая производительность труда

Однако представленный теоретический вывод не следует прямолинейно сводить к простой практической рекомендации, которая предлагала бы сразу переводить экономику в режим нулевого роста, снижая инвестиционную активность до минимума, необходимого для простого воспроизводства уже накопленного капитала, предупреждает автор.

«Соответствующая резкая структурная перестройка экономики могла бы иметь негативные экономические и социальные последствия. Более предусмотрительная и более правильная с практической точки зрения рекомендация должна просто указать на основной вектор преобразований, направленный на снижение интенсивности и нормы накопления при низком качестве роста», — отмечает Комков.

Он отмечает, что такой вектор уже очень явно проявил себя в последнее десятилетие, когда белорусская экономика развивалась в условиях нулевого качества роста. Если средняя норма накопления в пятилетнем периоде 2010−2014 гг. была равна 35,2%, то уже в период 2015—2019 гг. ее среднее значение снизилось сразу на 8 процентных пунктов — до уровня 27,2%. «Трудно сказать, какими соображениями руководствовались органы управления, принимая такое решение, но они сделали шаг в правильном направлении. Кстати, только одно это решение за счет экономии высвободившихся ресурсов обеспечило благоприятные возможности для повышения народного благосостояния примерно на 12%», — резюмировал профессор.

Василий Комков и ранее неоднократно обращал внимание на качественные показатели роста белорусской экономики, а также на то, какой ценой этот рост достигается. К примеру, он отмечал, что в 2006—2010 годах реальный ВВП вырос на 42%, причем ему не помешал даже жесткий мировой кризис 2008—2009 года. При этом пока темпы были высоки, считалось неприличным обращать особое внимание на показатели эффективности , а также на рост долгов.