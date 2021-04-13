Компания из экосистемы российского Сбера купила белорусский стартап RocketData

Источник материала: Tut.by

Картографический сервис 2ГИС, входящий в экосистему российского Сбера, инвестирует в развитие белорусского стартапа RocketData, который позволяет бизнесу управлять присутствием на популярных онлайн-площадках через единый интерфейс, сообщается в пресс-релизе компании.



Команда RocketData, фото: Fаcebook

Закрытие сделки произойдет в 2 этапа. Первый этап — приобретение 47% — уже завершен; второй этап — увеличение доли до 88% — произойдет в 3−4-м квартале 2021 года после получения необходимых регуляторных согласований. После закрытия сделки доли в нем будут принадлежать 2ГИС и основателям RocketData. Сейчас долями владеют основатели, сотрудники RocketData и инвесторы.

Сумма сделки не раскрывается.

Операционное управление RocketData остается за текущей командой проекта.

«Мы сотрудничаем с RocketData с 2019 года — сейчас возможности сервиса востребованы клиентами 2ГИС в 15 крупных городах России, к концу года опция станет доступна бизнесу в большинстве городов России и Казахстана. С ее помощью личный кабинет в 2ГИС превращается в удобный инструмент для управления данными о компании и репутацией на популярных ресурсах», — рассказала гендиректор 2ГИС Вера Гармаш.

«В рамках сделки инвестиции будут направлены на ускорение технологического развития RocketData и запуск дополнительных сервисов в сфере геомаркетинга, не имеющих аналогов не только в СНГ, но и во всем мире. С помощью инвестиций и компетенций нашего ключевого партнера в лице 2ГИС мы сможем построить один из лучших продуктов в мире в сфере управления онлайн-присутствием», — отметила сооснователь и директор RocketData Дарья Данилова.

С помощью RocketData компании взаимодействуют с пользователями различных платформ: сервисов с отзывами, карт, справочников, социальных сетей. Личный кабинет RocketData предоставляет интерфейс для управления информацией о компании и ее репутацией, — например, для обновления контактных данных, режима работы, фотографий, цен на товары и услуги, работы с отзывами клиентов.

Интеграция с 2ГИС и экосистемой Сбера позволит RocketData привлечь новых клиентов, выйти на новые рынки и запустить новые продукты. Инвестиции будут направлены, в частности, на создание единого личного кабинета для запуска рекламных кампаний в геосервисах и социальных сетях с геотаргетингом, анализа локального поиска и других продуктов.