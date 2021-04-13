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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и окреп к евро и российскому рублю
13.04.2021 14:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 64 копейки, евро - 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.
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