Евро и доллар немного подешевели на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Евро и доллар США немного потеряли в стоимости, российский рубль стал дороже на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро уменьшился в стоимости на 0,09%, доллар упал на 0,12%, российский рубль прибавил в цене 0,25%.

По итогам торгов 13 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,14 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,64 рубля,

100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте хранить сбережения?

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой.

"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.

Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

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