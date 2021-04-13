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Евро и доллар немного подешевели на торгах во вторник
13.04.2021 14:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр - Sputnik. Евро и доллар США немного потеряли в стоимости, российский рубль стал дороже на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро уменьшился в стоимости на 0,09%, доллар упал на 0,12%, российский рубль прибавил в цене 0,25%.
По итогам торгов 13 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте хранить сбережения?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова
"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.
Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Американская и европейская валюты упали в цене по итогам торгов во вторник, российский рубль подорожал.
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