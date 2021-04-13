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Рост позитивных ожиданий: Минэкономики оценило промышленное производство

13.04.2021 15:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону, об этом заявил министр экономики республики Александр Червяков.

Он подчеркнул, что месяц назад НИЭИ Минэкономики провел опрос руководителей промпредприятий разных форм собственности, который охватил около 80% производств.

"Общий результат: бизнес демонстрирует рост позитивных ожиданий. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону. То есть позитивных ответов стало больше, чем негативных", - приводит слова министра БелТА.

Червяков связывает оптимизм с увеличением промпроизводства в марте. В частности, он отметил оживленный спрос на продукцию предприятий.

Министр обратил внимание на то, что в подтверждение имеется около трети положительных ответов. По его словам, улучшился и экспортный спрос, в частности, четверть руководителей, которые прошли опрос, сообщили о его росте.

При этом Червяков проинформировал, что производственные мощности в среднем в марте были загружены на 65%. А каждое четвертое производство использовало более 80% мощностей.

© Sputnik Александр Кривошеев
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Прогнозы оптимистичные

Всего 42% опрошенных руководителей спрогнозировали в дальнейшем рост производства, его снижение – 7%. Также большинство уверено в том, что число рабочих в ближайшие месяцы не уменьшится.

В числе негативных факторов уменьшилась значимость эпидемической ситуации - с 31% до 27%.

Министр подчеркнул, что ожидается спрос на внутреннем и внешнем рынках. Про это заявили 35% опрошенных руководителей, притом сохранение прежнего уровня прогнозируют 54%.

"В целом четверть опрошенных прогнозирует в ближайший месяц улучшение финансового положения их предприятий. Около 60% руководителей полагают, что оно сохранится на существующем уровне", - добавил Червяков.

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Теги: Минск
 
 
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По данным министра экономики, в среднем производственные мощности в марте по республике были загружены на 65%.
 
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