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Дефицит бюджета Беларуси составил более $668 млн за квартал

13.04.2021 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. В первом квартале дефицит госбюджета Беларуси составил около 1,7 млрд белорусских рублей (примерно 643 тыс. долларов), заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

Доходы республиканского бюджета за этот же период составили 5,617 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов).

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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При этом доходы республиканского бюджета за этот же период составили около 2,1 миллиардов долларов.
 
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