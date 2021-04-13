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Дефицит бюджета Беларуси составил более $668 млн за квартал
13.04.2021 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. В первом квартале дефицит госбюджета Беларуси составил около 1,7 млрд белорусских рублей (примерно 643 тыс. долларов), заявил министр финансов Юрий Селиверстов.
Доходы республиканского бюджета за этот же период составили 5,617 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов).
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При этом доходы республиканского бюджета за этот же период составили около 2,1 миллиардов долларов.
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