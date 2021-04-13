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КГБ сообщил о задержании Костусева и Федуты «по подозрению в совершении преступления»
13.04.2021 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Григорий Костусев и Александр Федута задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Об этом сообщают государственные СМИ со ссылкой на Комитет государственной безопасности.
Как следует из сообщения, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.
После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации,
(Дополняется)
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Как следует из сообщения, Костусев и Федута задераны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.
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