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КГБ сообщил о задержании Костусева и Федуты «по подозрению в совершении преступления»

13.04.2021 16:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Григорий Костусев и Александр Федута задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Об этом сообщают государственные СМИ со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

Как следует из сообщения, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, сообщили госагентству в КГБ.

Ст. 108 "Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления" гласит, что человек может быть задержан по следующим основаниям:

— если застигнут при совершении предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния или непосредственно после его совершения;

— если очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от преступления, прямо укажут на него как на совершившее общественно опасное деяние или захватят его;

— если на нем, его одежде, вещах, в его жилище или транспортном средстве обнаружены явные следы, указывающие на его причастность к совершению преступления;

— если имеются другие достаточные основания подозревать в совершении преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться с места преступления или от органа уголовного преследования, или не имеет постоянного места жительства, или проживает в другой местности, или не установлена его личность.

(Дополняется)

 
 
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Как следует из сообщения, Костусев и Федута задераны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.
 
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