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Беларусь отдала почти $1 миллиард долгов и думает, где взять еще в кредит
13.04.2021 16:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. В первом квартале текущего года на погашение внешних задолженностей было направлено более 800 миллионов долларов, сказал журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.
Ранее стало известно, что на 1 марта 2021 года государственный долг Беларуси
Пандемия внесла сложности
"Что касается такой значимой статьи расходов, как валютные платежи по госдолгу, мы отдали $881,8 млн на исполнение наших обязательств, погашение и обслуживание внешнего государственного долга", - цитирует министра
По словам Юрия Селиверстова, белорусские власти работают над договоренностями, которые были достигнуты с российской стороной по займе от ЕФСР и государственном кредите.
"Во время пандемии это сложный процесс, так как всем в этих условиях нужны дополнительные ресурсы. Мы нацелены прежде всего на возврат на российский рынок, также прорабатываем азиатский", - добавил глава ведомства.
Европа не место для кредитов
После чего констатировал, что белорусские власти выходили на европейский рынок заимствований в минувшем году, а каждый год это делать, в Минске не планируют.
"Учитывая, что значительная часть наших обязательств - в российских рублях, нам интересен именно российский рынок, где мы можем занимать средства и направлять их на обслуживание и погашение наших обязательств перед РФ. Коллеги готовы с нами работать", - заверил Юрий Селиверстов.
Интересно, что и республиканский бюджет в этом году формируется со значительным дефицитом, а это значит, что расходы превышают доходы белорусской казны. За первый квартал в нем образовалась брешь в размере 1,768 миллиарда рублей.
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Европейский рынок заимствований белорусские власти не рассматривают, мотивируя это тем, что занимали там уже в прошедшем году.
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