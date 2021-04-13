Что показал тестовый отказ стран Балтии от российского электричества

Источник материала: Sputnik Беларусь

На минувшей неделе Латвия и Литва в рамках испытаний впервые отказались от импорта электроэнергии из России. Однако последствия двухдневных отключений оказались неоднозначными – цены на электричество в странах Балтии резко выросли, а полностью отказаться от российской электроэнергии страны так и не смогли.

Подробнее о сомнительных "учениях" стран Балтии по выходу из БРЭЛЛ – в материале обозревателя Sputnik Никиты Чикунова.

Неожиданная тренировка

Плановые испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередач на границе с Литвой, прошедшие 8 и 11 апреля, стали заметным событием, но не из-за своих результатов.

В эти дни, по информации осведомленного источника российского издания "Коммерсантъ", без объяснения причин Латвия прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России. На вопрос Sputnik о том, был ли этот шаг обусловлен технической необходимостью, представители латвийского системного оператора (AST) отвечать отказались.

В результате остановки перетоков цена на электричество в европейской части России и на Урале 8 апреля снизилась на 1%, составив 1,37 тысячи российских рублей (46,71 белорусского рубля) за один МВт/ч. Стоимость электроэнергии в Прибалтике, в свою очередь, заметно возросла: в Литве, вынужденной увеличить закупки из Польши и Швеции, она повысилась на 4 евро – до 51 евро (160,29 белорусского рубля), уточнял "Коммерсантъ".

При этом говорить о полном отказе прибалтийских государств от электроэнергии из России не совсем корректно. Как сообщили Sputnik в пресс-службе российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", поставки в Литву из Калининградской области 8 и 11 апреля не прекращались – в эту страну традиционно продолжали поступать излишки генерации региона.

Энергетические системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) работают в синхронном режиме еще с советских времен, поэтому сейчас между ними свободно проходят перетоки.

К 2025 году страны Балтии намерены выйти из энергокольца БРЭЛЛ и синхронизироваться с европейскими сетями, чтобы "обрести энергетическую независимость".

По этой причине Россия и Беларусь сегодня проверяют устойчивость своих энергосистем. В 2019 году в Калининградской области прошли испытания энергосистемы в изолированном режиме, а на минувшей неделе – тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

По итогам испытаний российское и белорусское министерства энергетики сообщали о том, что все проверки завершились успешно и энергосистемы двух стран являются устойчивыми. "Испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской", – отмечается в заявлении белорусского Минэнерго.

Энергодефицитный регион

На данный момент прибалтийские страны не могут полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии и закупают ее у соседних стран.

Литва, покрывающая больше половины собственных потребностей за счет импорта, получает российское и белорусское электричество через границу с Латвией (примерно 20% импорта) и по энергомосту LitPol Link (номинальная мощность – 500 МВт) из Польши (около 5%). Более значительные по объему поставки в республику идут из Швеции по энергомосту NordBalt (номинальная мощность – 700 МВт) – до 45% от всего импорта, а также из России (около 30%).

По данным компании "Интер РАО", в 2019 году в Литву было поставлено 6,286 млрд кВт/ч (из Смоленской области транзитом через Беларусь – 3,8 млрд кВт/ч, из Калининградской области — 2,6 млрд кВт/ч). Это чуть меньше половины от потребленной в стране в 2019 году электроэнергии.

В минувшем году российские поставки сократились в два раза – до 3,143 млрд кВт/ч. Отчасти это связано с тем, что литовский оператор Litgrid установил нулевую пропускную способность для перетока электроэнергии из Беларуси после подключения Белорусской АЭС к энергосистеме БРЭЛЛ. Таким образом, Литва продолжала торговлю только с Калининградской областью.

Латвия, также получающая электроэнергию из скандинавских стран, разрешила прямые поставки из России в ноябре 2020 года (в 2013-м системные операторы стран Балтии выделили только два сечения для российских поставок: Калининград – Литва и Беларусь — Литва – Sputnik). В январе-феврале нынешнего года "Интер РАО" продала Латвии 418 млн кВт/ч. В российской компании назвали этот показатель рекордным, связав его с холодной зимой и резким ростом потребления электричества.

Свои потребности в электроэнергии Эстония покрывает за счет поставок из Финляндии через подводные кабели Estlink 1 и Estlink 2 (суммарная номинальная мощность – 1000 МВт). Скандинавская страна обеспечивает около 60% от эстонского импорта. Однако надежность поставок вызывает сомнения: с момента своего запуска в 2014 году кабель Estlink 2 выходил из строя дважды. Доля российских и белорусских поставок незначительна – порядка 3%, однако она увеличивается в случае проблем с финскими сетями.

Ненадежные альтернативы

БРЭЛЛ обеспечивает страны Балтии надежными магистралями, гарантирующими поставки электроэнергии в форс-мажорных обстоятельствах, говорит ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В то же время, по словам эксперта, работоспособность энергомостов с европейскими государствами вызывает сомнения. Так, за первые полгода работы NordBalt на полной мощности произошло десять отключений. После этого энергомост переключили на меньшую мощность.

"Шведские поставки в Литву нестабильные, поскольку у скандинавов превалирует гидроэнергетика. Когда воды много – гидростанция вырабатывает много электричества и может ее экспортировать. В пиковые периоды шведское электричество может конкурировать с российским по цене. Но зимой выработка ГЭС в Швеции падает – страна из экспортера превращается в импортера. В прошлом году шведы покупали электричество у Литвы, а те – у России. Мы выполняем фундаментальную роль – обеспечиваем надежность и бесперебойность поставок", – продолжает эксперт.

Проведенные испытания наглядно показали и то, что выход из БРЭЛЛ мгновенно повысит стоимость электроэнергии в странах Балтии (средняя стоимость 1 тыс. кВт/ч на российском оптовом энергорынке – 20-25 евро, на скандинавском энергорынке Nordpool – свыше 40 евро – Sputnik).

В Латвии, Литве и Эстонии это прекрасно понимают, однако заявлениями о скором выходе из энергокольца пытаются добиться финансирования от ЕС, предполагает Игорь Юшков.

"Оттягивая свой выход из БРЭЛЛ, прибалты могут выманивать у Евросоюза деньги на строительство новой инфраструктуры. Надо учитывать еще и то, что сам по себе этот шаг не означает полного отказа от импорта российского электричества. Просто не будет автоматических перетоков – надо будет отдельно договариваться. Система взаимодействия поменяется, но не факт, что Россия уйдет с прибалтийского рынка", — подчеркивает собеседник.

В целом выход из БРЭЛЛ не принесет странам Балтии никаких экономических выгод, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Жить в БРЭЛЛ выгодно и технически, и экономически. Все энергетики, а не политики, это подтверждают. Излишки произведенной электроэнергии можно оперативно перебрасывать между странами, вводить более экономичные режимы работы электростанций. В Прибалтику поступает более дешевая энергия, в сравнении в европейской. Если страны захотят – будут покупать задорого у Европы, если не захотят – у России и Беларуси", — заключает он.

Напомним, отказ от поставок электричества из России и Беларуси привел страны Балтии к серьезному росту цен на электроэнергию, как только в прошлом году пришла холодная зима. Так, в январе 2021 года оптовая цена на электроэнергию подскочила в Эстонии и Латвии на 35% (до 53,38 евро за МВт-ч), в Литве – на 36% (до 53,69 евро).

Как ранее в беседе с Baltnews отмечал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, БРЭЛЛ для балтийских стран хорошо тем, что является идеальным резервным источником энергии, когда в Эстонии, Литве или Латвии вдруг резко возрастает спрос.

"Допустим, произошел какой-то сбой или сильное похолодание. В таком случае подача электричества из энергокольца начинает поступать в Прибалтику буквально в течение 10 секунд, – рассказал эксперт. – Более того, стоимость энергии из БРЭЛЛ ощутимо ниже для стран этого региона, чем в случае с поставками из ЕС. Для сравнения: электричество, поступающее в Эстонию из магистрали, куда "включены" Россия и Беларусь, на 19% дешевле, чем если бы закупка происходила из Северной Европы".