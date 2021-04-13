«Большинство арендных квартир – мусор». Чем сейчас живет рынок долгосрочной аренды жилья в Минске

Самые востребованные сейчас квартиры в долгосрочную аренду – это, как и раньше, однокомнатные стоимостью от 230 до 270 долларов. Также с начала этого года на рынке начали появляться квартиры до $200, и их разбирают очень быстро. Что касается «двухкомнатных» квартир, то здесь самый востребованный ценовой диапазон 250-280 долларов. «Трешки» - 320-350 долларов. Но трехкомнатные квартиры сейчас не так востребованы, как ранее. По нашему мнению, это связанно с коммунальными услугами: они стали выше, вот и спрос упал.

Не исчезли и так называемые «бабушатники». Обычно их выставляют на аренду бабушки и дедушки, у которых нет физической возможности сделать ремонт. Цена на такие объекты, конечно, значительно ниже. Но радует, что все больше и больше собственников понимают, что если хоть немного вложиться в ремонт и обновление мебели, то и получить дивиденды с такой квартиры можно больше. То есть даже те люди, которые 10 лет уже сдают свою квартиру «как есть», начали делать ремонты и приводить объекты к «товарному» виду. Думаю, конкуренция тут сыграла положительную роль: «бабушкатники» никуда не исчезли, но немного преобразились.

Что касается элитной недвижимости, которая предлагается для аренды, то все условно налаживается. В прошлом году вся «элитка» ушла в нокдаун, а вот в этом уже начали появляться хоть какие редкие запросы. Дипломаты ищут себе жилье, айтишники. Хотя я не сказала бы, что поток айтишников восстановился к уровню прошлого года, но запросы есть.

Сейчас на рынке появилось большое количество предложений (за год количество объектов увеличилось в 3 раза, согласно аналитике Realt.by– прим.ред.), и вот большая часть из них, на мой взгляд, это – «элитка». Пандемия и политические события осени повлияли на то, что иностранные граждане, которые являются основными арендаторами элитной недвижимости, покинули страну. Но спрос сейчас оживает. В основном клиенты «элитки» сейчас едут из России. Из Европы, к сожалению, пока никого.

События осени также сыграли антирекламу хорошим районам. Обращений типа: «хочу арендовать квартиру в «Каскаде» или «Новой Боровой», потому что это такие протестные ЖК со своей атмосферой» не было. Скорее наоборот. Были клиенты, которые искали себе элитные квартиры и сразу говорили: центр нам не предлагать, протестные кварталы тоже, потому что мы боимся здесь жить.

Что будет с рынком аренды жилья в этом году – пока неизвестно. Очень много непредсказуемых факторов. Если доллар подорожает, то рынок отреагирует и к лету будет понижение цен аренды. Если рубль не упадет, то планируем к лету увеличение спроса как на бюджетные квартиры, так и на элитные.