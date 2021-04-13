Беларусь закупит в Азербайджане 1 миллион тонн нефти в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. В 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь 800 тысяч тонн нефти, сообщил журналистам глава белорусской дипмиссии Андрей Равков.

Ранее стало известно, что белорусская сторона согласовала на 2021 год баланс поставок нефти из России. При этом точные условия сделки не разглашались.

По словам Андрея Равкова, в прошлом году азербайджанская компания SOCAR поставила 800 тысяч тонн черного золота, которое было переработано на Мозырском НПЗ.

"На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тыс. т. Танкер с 90 тыс. т сейчас в пути, движется к месту выгрузки", – уточнил белорусский посол в Азербайджане, пишет БелТА .

Белорусские власти озвучивали планы переработать в 2021 году около 18 миллионов тонн нефти. За предыдущий год НПЗ в Новополоцке и Мозыре суммарно смогли "переварить" только 16 миллионов тонн.

© Sputnik Сколько Беларусь сэкономила благодаря поставкам нефти из России

В 2020 году Беларусь осуществляла закупки сырья в Азербайджане, Саудовской Аравии, Соединенных Штатах и Норвегии. Были задействованы северный (балтийский) и южный (черноморский) маршруты доставки сырья.

Высшее руководство ставило амбициозные планы по диверсификации поставок в равных долях из России, по Балтике и Черному морю. После того как условия поставок черного золота были согласованы с российской стороной, танкерные поставки сырья стали единичными.

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