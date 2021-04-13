«Фокусируюсь на великой цели по примеру Маска». Как сын Израилевича попал в список «Форбс»

Источник материала: Tut.by

Как выяснилось, сразу 2 уроженца Беларуси попали в новый Топ-30 перспективных финансистов Европы младше 30 лет по версии Forbes. О Марии Живицкой, которая работает в одном из крупнейших мировых фондов по управлению капиталом Vanguard, мы уже сообщали . Вторым белорусским полпредом в категории «Финансы» стал Никита Фадеев . Это сын известного белорусского бизнесмена Аркадия Израилевича от первого брака. Никита уже около 8 лет живет в Великобритании и сейчас работает портфельным менеджером в хедж-фонде Fasanara Capital. Никита Фадеев рассказал TUT.BY, как оказался в Лондоне, как попал в список «Форбс», почему увлекся криптовалютами и чем ему импонирует Илон Маск. Он ответил на вопросы по электронной почте.





«В первую очередь я позвонил родителям»

— Вы попали в рейтинг «Форбс» в 25 лет. Как ощущения? Было ли для вас это неожиданным? Что сказали родители, друзья, когда узнали об этой новости?

— Я, естественно, очень рад, что попал в список «Форбс». Нам сказали, что публикация будет 8 апреля, но не давали индикатора, будешь ли ты там. Поэтому узнал о результате только в этот день. В первую очередь я позвонил и все рассказал родителям. Они сильно обрадовались и горды этим достижением. В целом, очень много людей поздравили меня.

— Как попадают в европейскую версию Forbes 30 Under 30? Нужно самому подавать заявку или редакция сама ищет подходящих кандидатов?

— Насколько я понимаю есть два пути. Есть анкета, через которую ты можешь номинировать сам себя или же попросить кого-то, чтоб они тебя номинировали. Второй вариант, это сотрудники редакции сами связываются с тобой и просят заполнить специальную форму. У меня был второй случай. Потом эксперты, это выдающиеся люди в своих дисциплинах, выбирают тех, кто достоин войти в финальный список.

— Как считаете, почему выбрали именно вас?

— Могу предположить, что их заинтересовал масштаб наших проектов и скорость их развития.

«Переезд в Лондон был небольшим шоком»

— Вы родились в Минске. Как оказались в Лондоне? Чья это была инициатива?

— Я закончил 10 классов в минской школе. Потом поступил в колледж в Оксфорде, а затем — в University of St Andrews, где изучал математику. Так как я уже в колледже интересовался финансами, то рассматривал Лондон как отличный вариант, где можно работать и жить.

— Почему выбор пал на University of St Andrews? Влияли ли родители на выбор университета?

— University of St Andrews находится в маленьком городе в Шотландии. Это один из самых старых университетов в Великобритании. При этом он занимает третью позицию в рейтинге престижа. Побывав на кампусе университета, пообщавшись с преподавателями, а также учитывая силу гибкости программы, St Andrews в моих глазах был хорошей возможностью получить сильное образование в математике и наметить траекторию для следующих шагов.

— Что вам дало обучение?

— В первую очередь, образование показало мне, как надо учиться. Я понял, как индивидуально, используя все доступные ресурсы, можно добывать информацию и начинать глубокое погружение в суть задачи с последующим поиском креативных решений.

— Быстро освоились в Лондоне?

— После окончания университета переезд в Лондон был небольшим шоком и потребовался даже период адаптации. В первую очередь в силу того, что город очень большой и к процессу создания рутины пришлось подходить с другим образом мышления.

— Почему вы связали себя с финансами?

— Для меня квант-финансы (quantitative finance) — пересечение математики, финансов и программирования — являются элегантным сочетанием трех дисциплин, которые мне особенно интересны.

«В свой первый бизнес я вложил все свои сбережения»

— Еще до работы в хедж-фонде вы основали The Quant Conference, которая проводит бизнес-мероприятия. Почему такое направление деятельности?

— В 2017 году я посетил студенческую конференцию, на которой выступали известные финансисты. Меня этот ивент очень сильно вдохновил, и я решил создать свою версию, но уже сфокусированную на квант-финансах.



Фото: читатель TUT.BY

The Quant Conference — это форум, где первые лица много-миллиардных фондов, всемирно знаменитые академики и молодые перспективные студенты встречаются, чтобы обсудить возможности и узнать о последних трендах в индустрии. Но попасть на такого рода форумы можно по приглашениям или по билетам, которые стоят очень дорого. Я с первого дня хотел делать такие ивенты доступными для молодых талантливых людей. При этом проводить их в самых престижных местах и приглашать только многоуважаемых спикеров. Мы очень быстро разрослись и стали самой большой конференцией в мире по квант-финансах. В 2020 году во время пандемии провели виртуальный форум, где было более 1000 делегатов.

— Помогали ли родители с первыми инвестициями?

— Для проведения первой конференции в Лондоне в 2017 году я поставил на кон все свои сбережения за предыдущие 15 лет. Никакой сторонней поддержки для финансирования я не просил и не получал.

«Мы фокусируемся на самых ликвидных криптовалютах»

— Как вы пришли в Fasanara Capital?

— Мой путь в мир хедж-фондов был совершенно нестандартный. В университете я создал исследовательскую группу для создания инвестиционных моделей для инвестирования в криптовалюту. В скором времени мы решили открыть свой собственный фонд.

Вместе с этим я поддерживал отношения с разными хедж-фондами. Одним из таковым был Fasanara Capital, который имеет более миллиарда долларов в управлении. Его создал в Лондоне 10 лет назад итальянский бизнесмен Франческо Филия (Francesco Filia). До этого он преуспел в работе управляющим директором в ведущем инвестбанке Merrill Lynch.

Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, который объединяет средства крупных инвесторов и использует их для инвестирования на различных финансовых рынках. При этом фонд старается одновременно достичь двух целей: максимизация доходности инвестиций и минимизация возможных рисков. То есть цель хедж-фонда — получение прибыли независимо от состояния рынка — падающего или растущего.

Однажды я предложил Франческо сделать с нами партнерство, то есть мы создадим фонд и вместе будем им управлять. Мы договорились, и я подписал контракт. Сразу после сдачи последнего экзамена в университете я поехал в Мэйфейр (район Лондона, где находятся ведущие хедж-фонды) делать новый бизнес.

— Какая у вас должность? Чем вы занимаетесь?

— Моя первая и теперешняя должность — portfolio manager. Я отвечаю за создание инвестиционных моделей и управление нашим капиталом. Наш мандат — это использование математических моделей на рынке криптовалют и предоставление рынко-нейтрального и низко волатильного дохода для наших инвесторов. Мы фокусируемся на самых больших и ликвидных криптовалютах и торгуем 24/7.

— Почему считаете, что за криптовалютами будущее, а не пузырь, спекулятивная история?

— Не пузырь. Будущее предсказать очень сложно, но распознать тренд легче. Эффективность, прозрачность, децентрализация, технологическая инновация и отсутствие нужды в доверии к единому руководящему органу — это лишь маленькая часть возможностей, которые становятся доступными при помощи крипты. Количество ведущих разработчиков в индустрии растет каждый день и скорость прогресса и инновации не имеет аналогов. Это шаг на встречу миграции нашего физического, реального мира и виртуального. Это красная таблетка из матрицы.

«Биография Маска очень сильно меня вдохновила»

— Какие у вас планы на будущее? Что надо сделать, чтобы оправдать авансы «Форбса» как человека с потенциально большим будущим?

— Планов очень много. Во-первых, я хочу развить наш фонд до безоговорочного лидерства в своем сегменте. Дальше наверняка будут новые стратегии, новые проекты. Я буду пытаться найти тренды и создавать то, что может иметь всемирное значение.

— Вы указали, что мечтаете заполучить в качестве ментора Илона Маска. Почему именно он?

— Я был очень вдохновлен после прочтения его биографии. Люди вроде Илона встречаются раз в поколение. Для себя я отметил его необычайно амбициозные цели и непоколебимую веру в конечный результат. Просыпаясь каждый день, он ставит все, что у него есть, на призрачный шанс о колонизации Марса. Фокусирование на великой цели и беспрекословное служение ей — это то, что меня сильно озадачивает уже много лет и одна из тем, которую я бы хотел с ним обсудить.