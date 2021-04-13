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Оптовикам и импортерам хотят закрыть лазейку для повышения цен

13.04.2021 18:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) направило письмо в бизнес-союзы с просьбой высказаться по поводу изменения (исключения) порядка предоставления оптовой скидки с отпускных цен. Как следует из письма, с таким предложением обратился Комитет госконтроля.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В качестве примера рассмотрена ситуация с продажей растительного масла. Производитель зафиксировал в прейскуранте отпускную цену в размере 2,15 рубля без НДС, но реализовал товар посреднической структуре с учетом оптовой скидки по цене 1,94 рубля без НДС. Далее оптовик продал масло розничной сети по цене 2,15 рубля без НДС. В магазине именно к этой цене (2,15 рубля), а не к фактической цене реализации (1,94 рубля) применялась торговая надбавка 15%, в результате чего розничная цена указанного товара с учетом НДС составила 2,71 рубля, говорится в письме МАРТ.

При этом розничная цена растительного масла, рассчитанная исходя из фактической отпускной цены товара с учетом максимально допустимого уровня торговой надбавки (20%) и НДС, составила бы 2,56 рубля, что на 5,5% ниже цены реализации.

С учетом рассмотрения этой ситуации МАРТ предложил бизнес-союзам три варианта развития событий. Первый предполагает исключения из Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов) № 111 положения о возможности предоставления оптовых скидок с отпускных цен.

Другое предложение, которое предлагают внедрить в инструкцию, звучит следующим образом: «При приобретении товаров у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оптовую торговлю, получивших товар на условиях предоставления оптовой скидки, торговая надбавка, уменьшенная на размер предоставленной оптовой скидки, применяется к отпускной цене, установленной производителем (импортером)».

Ну и третий вариант предполагает, что «торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера), уменьшенной на размер оптовой скидки».

При этом МАРТ обращает внимание, что в данном случае торговая надбавка будет применяться к цене, указанной в товарно-сопроводительных документах в графе «Примечание».

Один из крупных белорусских импортеров сказал TUT.BY, что, по сути, речь идет о прекращении работы оптовых компаний.

— Можно сразу сказать, что [оптовые компании] не нужны. Страна прекрасно будет жить без них. Зачем [МАРТ и КГК] проводить еще какие-то консультации? Лишение оптовых скидок — это сродни урезанию премий чиновникам в целях оптимизации бюджета. Но никто на это не пойдет, — поделился соображениями один из предпринимателей.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) направило письмо в бизнес-союзы с просьбой высказаться по поводу изменения (исключения) порядка...
 
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