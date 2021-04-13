Каллаур назначен представителем Беларуси в Межгосударственном банке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Руководитель Национального банка Беларуси Павел Каллаур назначен представителем республики в Межгосударственном банке, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал во вторник 13 апреля.

"Полномочным представителем Беларуси назначен председатель правления Национального банка Павел Каллаур", – говорится в сообщении.

Там также сообщается, что его заместителями на посту в совете банка станут первый зам правления Нацбанка Сергей Калечиц и замминистра финансов Ольга Тарасевич.

Межгосударственный банк был основан в 1993 году десятью странами СНГ: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной. Банк занимается решением вопросов, возникающих при сотрудничестве в рамках СНГ.