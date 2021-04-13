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Каллаур назначен представителем Беларуси в Межгосударственном банке

13.04.2021 19:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Руководитель Национального банка Беларуси Павел Каллаур назначен представителем республики в Межгосударственном банке, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
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Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал во вторник 13 апреля.

"Полномочным представителем Беларуси назначен председатель правления Национального банка Павел Каллаур", – говорится в сообщении.

Там также сообщается, что его заместителями на посту в совете банка станут первый зам правления Нацбанка Сергей Калечиц и замминистра финансов Ольга Тарасевич.

Межгосударственный банк был основан в 1993 году десятью странами СНГ: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной. Банк занимается решением вопросов, возникающих при сотрудничестве в рамках СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ о назначении главного банкира Беларуси в совет банка был подписан президентом во вторник 13 апреля.
 
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