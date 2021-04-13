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Польша опровергла сообщение Минобороны Беларуси о нарушении границы
13.04.2021 19:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером двенадцатого апреля польские военные самолеты не выполняли полеты вблизи белорусской границы. Об этом сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил.
— Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью, — сообщило польское военное ведомство в своем
Сегодня Министерство обороны Беларуси
Как заявили в ведомстве, в связи с инцидентом в министерство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в нашей стране. Ему заявили о том, что необходимо провести разбирательство по факту инцидента и проинформировать о результатах белорусскую сторону.
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Об этом сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил.
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