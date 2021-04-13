Немецкая компания сообщила о приостановке сотрудничества с «Гродно Азотом»

Источник материала: Tut.by

Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG воздержится от сотрудничества с «Гродно Азот». Об этом сообщил стачком белорусского предприятия со ссылкой на письмо немецкой компании.



Фото: Дмитрий Лельчук

В будущем Helm оценит возможность сотрудничества только после проверки условий охраны труда на «Гродно Азоте».

По данным стачкома «Гродно Азота», немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия.

Накануне активисты уведомили руководство Helm «о всех фактах нарушений прав рабочих в Беларуси». Напомнили и о возможном возобновлении действия санкций США в отношении предприятий концерна «Белнефтехим».

В марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих.

Семейная компания Helm была основана в 1900 году. Товарооборот группы компаний в 2019 году превысил 5 млрд евро. Helm имеет свыше 100 филиалов и представительств в более чем 30 странах мира.