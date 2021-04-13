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Советы безопасности Беларуси и Узбекистана подписали ряд соглашений

13.04.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

За последние два года в плане сотрудничества   были успешно реализованы совместные проекты, такие как участие в Армейских играх, ремонт военной техники, обмен информацией для пресечения террористической деятельности, а также наркотрафика. По линии МЧС  это поставка различных образцов техники и обучение специалистов Узбекистана в наших силовых вузах.

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: "Мы подписали сегодня ряд документов. Это прежде всего план практической деятельности на период 2021-2022 годы, где будут расширены вопросы военно-технической составляющей и соответственно составляющей по линии МЧС. Подписали соглашение между госсекретариатом Республики Беларусь и аппаратом секретариата безопасности при президенте Узбекистана, а также протокол сегодняшней двухсторонней встречи. Конечно, много сегодня было вопросов обсуждено для решения этих вопросов. У нас есть широкое поле деятельности для реализации этих вопросов во благо обеспечения безопасности наших народов".

Договорно-правовая база между Беларусью и Узбекистаном сегодня составляет более 70 соглашений из разных областей - экономика, медицина, военно-техническая сфера, а также соглашения между правоохранителями и спасателями. 

 
 
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За последние два года в плане сотрудничества   были успешно реализованы совместные проекты, такие как участие в Армейских играх, ремонт военной техники, обмен...
 
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