|
Советы безопасности Беларуси и Узбекистана подписали ряд соглашений
13.04.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗа последние два года в плане сотрудничества были успешно реализованы совместные проекты, такие как участие в Армейских играх, ремонт военной техники, обмен информацией для пресечения террористической деятельности, а также наркотрафика. По линии МЧС это поставка различных образцов техники и обучение специалистов Узбекистана в наших силовых вузах.
Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: "Мы подписали сегодня ряд документов. Это прежде всего план практической деятельности на период 2021-2022 годы, где будут расширены вопросы военно-технической составляющей и соответственно составляющей по линии МЧС. Подписали соглашение между госсекретариатом Республики Беларусь и аппаратом секретариата безопасности при президенте Узбекистана, а также протокол сегодняшней двухсторонней встречи. Конечно, много сегодня было вопросов обсуждено для решения этих вопросов. У нас есть широкое поле деятельности для реализации этих вопросов во благо обеспечения безопасности наших народов".
Договорно-правовая база между Беларусью и Узбекистаном сегодня составляет более 70 соглашений из разных областей - экономика, медицина, военно-техническая сфера, а также соглашения между правоохранителями и спасателями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние два года в плане сотрудничества были успешно реализованы совместные проекты, такие как участие в Армейских играх, ремонт военной техники, обмен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)