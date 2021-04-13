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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Советы безопасности Беларуси и Узбекистана подписали ряд соглашений За последние два года в плане сотрудничества были успешно реализованы совместные проекты, такие как участие в Армейских играх, ремонт военной техники, обмен...

За последние два года в плане сотрудничества были успешно реализованы совместные проекты, такие как участие в Армейских играх, ремонт военной техники, обмен информацией для пресечения террористической деятельности, а также наркотрафика. По линии МЧС это поставка различных образцов техники и обучение специалистов Узбекистана в наших силовых вузах.Договорно-правовая база между Беларусью и Узбекистаном сегодня составляет более 70 соглашений из разных областей - экономика, медицина, военно-техническая сфера, а также соглашения между правоохранителями и спасателями.