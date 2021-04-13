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Более 40 предприятий Беларуси могут участвовать в госзакупках на территории России

13.04.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новые экспортные возможности по линии Беларусь - Россия. Наши предприятия машиностроения и легкой промышленности получили полный доступ к госзакупкам в соседней стране. Они могут подавать заявки на аукцион и в случае выигрыша  получить большие заказы. 

Например,  обновить автобусный парк или сельхозтехнику для определенного региона. А это значит объемы производства можно только наращивать. Тут главное грамотное бизнес-предложение, гарантии и конкурентная цена. 

Возможности по открытому тендеру изучила Светлана Лукьянюк

Новые возможности на рынке ЕАЭС


Более 40 предприятий Беларуси сегодня могут участвовать в госзакупках на территории России. Они в Евразийском реестре промышленной продукции. Ограничения в прошлом году были связаны с новыми правилами игры на рынке страны-соседки. В муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте высока доля именно российских комплектующих.

С августа 2020 начали здесь, в МАРТ, формировать правила доступа к большим заказам и тот самый реестр. Сейчас степень локализации расширена до "пятерки" ЕАЭС. Тем самым страны укрепили экономические преимущества работы сообща на едином пространстве.
 

В реестре  крупные предприятия машиностроения


Уже в единой базе различные модели машин МТЗ, МАЗ, "Амкодор" - те, для кого российский рынок всегда в топе хороших продаж. В прошлом году 56 % наших грузовых автомобилей и почти 60 % тракторов продавались в страну-соседку, в том числе и на муниципальные нужды. А значит предприятия получают крупного и платежеспособного партнера. 

Грамотное бизнес-предложение


Так, Могилевлифтмаш нацелен на обновление кабин в российских домах. При капремонте высотки обновляют полностью начинку. Тем более у многих сроки эксплуатации поджимают. Качество и цена белорусских лифтов позволяет конкурировать и выигрывать аукционы и большие заказы. Да и со сроками поставок и сервисным обслуживанием не подводили.
 

Почти полсотни белорусских предприятий


За прошлый год 28 предприятий получили сертификат, а значит допуск к российским госзакупкам. В этом году к ним присоединились еще 19. Российский рынок белорусам хорошо известен, изучили вкусы от Москвы до Владивостока. В самой России эксперты называют новые возможности выгодными обеим странам.
 

Премиальный рынок


Российский рынок для многих наших предприятий остается премиальным. Да, мы расширяем географию продаж и ищем новые экспортные адреса. Но отлаженная дилерская сеть и репутация в карьерах, на дорогах и на полях заработана годами.

Реестр открыт


Список для включения в реестр открыт. Белорусская торгово-промышленная палата работает над каждой заявкой и по каждому винтику большой машины, подтверждая страну происхождения и степень локализации товара целиком. 

 
 
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Новые экспортные возможности по линии Беларусь - Россия. Наши предприятия машиностроения и легкой промышленности получили полный доступ к госзакупкам в соседней...
 
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