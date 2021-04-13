Источник материала: БT

Новые возможности на рынке ЕАЭС

В реестре крупные предприятия машиностроения

Грамотное бизнес-предложение

Почти полсотни белорусских предприятий

Премиальный рынок

Реестр открыт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 40 предприятий Беларуси могут участвовать в госзакупках на территории России Новые экспортные возможности по линии Беларусь - Россия. Наши предприятия машиностроения и легкой промышленности получили полный доступ к госзакупкам в соседней...

Новые экспортные возможности по линии Беларусь - Россия. Наши предприятия машиностроения и легкой промышленности получили полный доступ к госзакупкам в соседней стране. Они могут подавать заявки на аукцион и в случае выигрыша получить большие заказы.Например, обновить автобусный парк или сельхозтехнику для определенного региона. А это значит объемы производства можно только наращивать. Тут главное грамотное бизнес-предложение, гарантии и конкурентная цена.Возможности по открытому тендеру изучилаБолее 40 предприятий Беларуси сегодня могут участвовать в госзакупках на территории России. Они в Евразийском реестре промышленной продукции. Ограничения в прошлом году были связаны с новыми правилами игры на рынке страны-соседки. В муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте высока доля именно российских комплектующих.С августа 2020 начали здесь, в МАРТ, формировать правила доступа к большим заказам и тот самый реестр. Сейчас степень локализации расширена до "пятерки" ЕАЭС. Тем самым страны укрепили экономические преимущества работы сообща на едином пространстве.Уже в единой базе различные модели машин МТЗ, МАЗ, "Амкодор" - те, для кого российский рынок всегда в топе хороших продаж. В прошлом году 56 % наших грузовых автомобилей и почти 60 % тракторов продавались в страну-соседку, в том числе и на муниципальные нужды. А значит предприятия получают крупного и платежеспособного партнера.Так, Могилевлифтмаш нацелен на обновление кабин в российских домах. При капремонте высотки обновляют полностью начинку. Тем более у многих сроки эксплуатации поджимают. Качество и цена белорусских лифтов позволяет конкурировать и выигрывать аукционы и большие заказы. Да и со сроками поставок и сервисным обслуживанием не подводили.За прошлый год 28 предприятий получили сертификат, а значит допуск к российским госзакупкам. В этом году к ним присоединились еще 19. Российский рынок белорусам хорошо известен, изучили вкусы от Москвы до Владивостока. В самой России эксперты называют новые возможности выгодными обеим странам.Российский рынок для многих наших предприятий остается премиальным. Да, мы расширяем географию продаж и ищем новые экспортные адреса. Но отлаженная дилерская сеть и репутация в карьерах, на дорогах и на полях заработана годами.Список для включения в реестр открыт. Белорусская торгово-промышленная палата работает над каждой заявкой и по каждому винтику большой машины, подтверждая страну происхождения и степень локализации товара целиком.